BBB: Equipe diz que sisters estão sofrendo ataques racistas 'diariamente'

Camilla e Thamiris, participantes do BBB 25 (Globo), estariam sendo alvo de ataques raciais nas redes.

O que aconteceu

As sisters vêm sendo criticadas por parte do público após se envolverem em um conflito com Vitória Strada. No entanto, algumas pessoas estariam usando a raça delas para atacá-las.

A equipe das irmãs emitiu uma nota repudiando as ofensas racistas. "Desde que entraram no BBB 25, Thamiris e Camilla estavam cientes dos desafios da exposição pública. No entanto, isso não significa que ataques racistas serão tolerados ou ficarão impunes".

O comunicado afirma que os ataques criminosos serão punidos. "Diariamente, temos recebido inúmeras mensagens de cunho racista direcionado a elas, e queremos deixar claro que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas".

A equipe ainda lembrou da humanidade das participantes. "Jogo é jogo. Mas aqui fora, elas têm uma vida, família, amigos, e, no caso de Camilla, filhos. Opiniões sobre o jogo são válidas, mas ataques racistas contra elas e seus familiares são absolutamente inaceitáveis".

Giovanna Jacobina também parece ter condenado os ataques às irmãs. Sem citas nomes, ela se pronunciou: "Toda e qualquer oportunidade que eu tiver e puder criticar, repudiar, denunciar qualquer forma de racismo, eu VOU fazer, achem válido ou não. Eu sinto essa dor, ela é minha e dos meus. Racismo é crime", escreveu, em uma publicação no X. Ela ainda pediu para julgarem o jogo das sisters, não a cor da pele.

Nada me irrita mais do que tentar diminuir algo tão importante, ali é jogo galera, se as meninas estão vacilando, julguem o jogo, não a cor, o corpo, como adoram fazer, mas não olham no espelho e amam a si próprio. -- Giovanna Jacobina ?? (@GiJacobina_) February 19, 2025

