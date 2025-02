BBB: Diogo se justifica com Aline sobre falta de atitude no Sincerão

Colaboração para Splash, no Rio

Na madrugada desta quarta-feira (19), após a eliminação de Mateus no BBB 25, Diogo procurou Aline para esclarecer por que não se posicionou durante o Sincerão de segunda-feira (17). O momento polêmico envolveu um embate entre Aline e João Gabriel, no qual o gêmeo elevou o tom de voz com a policial.

O que houve

Diogo justificou sua postura dizendo que preferiu observar a dinâmica antes de interferir. "Eu fiquei ali, tipo: e aí? A dinâmica é deles, o momento é deles. Então, vamos lá, vamos observar. Até pra poder depois te falar, falar pra ele [João Gabriel]. A gente conversou na cama, te falei o que eu senti ali, achei importante falar, não falamos tanto. Hoje chamei ele também e falei o que eu achava importante falar com os ânimos calmos", comentou.

O brother ainda aconselhou Aline sobre interações e maturidade. "Vocês têm 22 anos, e vocês vão se relacionar com muitas pessoas e cada pessoa vai te afetar de uma maneira, e precisam saber como lidar", disse Diogo para Aline.

A policial, no entanto, rebateu a justificativa de Diogo, afirmando que não acredita que idade e experiência justifiquem certos comportamentos. "Por mais que algumas pessoas tentem justificar com idade, experiência e vivência, muita coisa não entra na minha cabeça [...] A Era da Informação não abre espaço para certos comportamentos."