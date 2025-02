BBB: Escondido, Diogo flagra conversa de Vinicius sobre Vilma

Na madrugada desta quarta-feira (19), Diogo ouviu uma conversa no quarto do Líder entre Vinicius e Eva. Ao saber que os brothers estavam falando de sua mãe, o ator ficou na porta durante o bate papo. Vinicius desabafava sobre sua chateação com Vilma, que justificou voto nele afirmando que o brother não tem empatia.

Quer acompanhar tudo de perto? Clique aqui e entre no nosso canal no WhatsApp! E não se esqueça de votar nas enquetes do reality e compartilhar sua opinião.

O que houve

Vinicius revelou para Eva que ficou profundamente incomodado com a justificativa de Dona Vilma ao votar nele. O brother afirmou que se sentiu colocado em uma posição que não condiz com sua personalidade.

Isso me deixou muito chateado, Eva. [...] Me pegou muito, porque me colocou numa posição que não ocupo. No dia do Sincerão, da torta na cara, ela tava muito nervosa. E ele também, você percebia nitidamente que tava destemperado e foi uma energia horrível aqui. Eu percebi que ela tava na mesma e sentei do lado dela.

Vinicius

Eva relembrou o contexto e perguntou se isso aconteceu no dia do café especial de Delma, e Vinicius confirmou. O brother contou que sempre procurou tratar Dona Vilma com respeito e até a aconselhou a não levar os acontecimentos do jogo para o lado pessoal.

Eu enxergo ela como uma pessoa que poderia ser minha mãe, ela tem certa idade pra ser minha avó. Até quando preciso citar ela em algumas coisas, tenho o máximo de cuidado. Mas ela ter falado isso, eu fiquei muito chateado

Vinicius

Eva sugeriu que talvez a percepção de falta de empatia de Dona Vilma pudesse estar ligada à forma como ela sente a relação com Vinicius dentro da casa. "Amigo, talvez essa não empatia seja porque ela te sinta mais distante dela e sinta falta dessa atenção... Não sei. Eu gosto da Dona Vilma, tenho maior respeito por ela e tal, mas talvez esse seja o sentimento. Não sei, ela nunca falou nada de você", declarou Eva.

Vinicius, no entanto, reforçou sua frustração com a sister. "Eu creio. Eu não vejo ela como uma pessoa ruim. Eu vejo ela com atitudes ruins, porque, querendo ou não, desse jeito ela acaba machucando as pessoas e sempre achando que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Precisa ter muito cuidado com o que a gente fala."

Eva discordou da avaliação de que Vinicius não tem empatia e finalizou a conversa rebatendo. "Não! Sem empatia eu não acho, não!"