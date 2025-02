Após aviso da produção, Delma dá bronca no BBB 25: 'Estão brincando'

Delma reclamou com vários participantes do BBB 25 (Globo) no fim da tarde de quarta-feira (19) após um aviso da produção.

O que aconteceu

Enquanto diversos brothers e sisters estavam na piscina, a produção soou um aviso de manutenção externa. Eles brincaram que não deixariam a piscina.

Delma reclamou. "Não é brincadeira não! Vocês querem tomar uma estalecada maior?"

Abram o olho, não. Deixa fazer merda aí pra ver. Delma

A sister continuou. "Vocês estão achando que eles estão brincando. Vocês estão brincando com o que é sério"

