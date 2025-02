Ações patrocinadas no BBB tornam provas repetitivas, diz Daniel Castro

O Big Brother está se tornando repetitivo ao adotar tantas provas patrocinadas e ações de merchandising, apontou Daniel Castro na edição do Splash Show desta quarta-feira (19).

Não é só nesse BBB, há anos que tem isso, mas tem muita publicidade no BBB. Tirando o Sincerão, tudo é patrocinado no BBB. Eu peguei o programa de sábado passado e cronometrei. E 75% do tempo dele foi de prova patrocinada ou ação de merchandising.

Começa com o apê do líder que tem uma construtora, a prova do anjo que tinha uma marca de algum produto. Enfim, houve quatro ações de merchandising em 27 minutos.

Daniel Castro

O comentarista do UOL declarou que o fato é ótimo para a Rede Globo, mas alertou que o excesso de publicidade acaba tornando as provas repetitivas e muito óbvias.

Dois terços do tempo eram ações com marcas. É ótimo isso, que a o Globo fatura, etc, mas o problema é que as provas hoje são muito óbvias, muito previsíveis.

O Bate e Volta, o Bate e Volta é sempre igual. Você tem que achar alguma coisa ligada ao produto, é a mesma dinâmica.

Daniel Castro

