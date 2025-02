Críticos espanhóis se rendem a Fernanda Torres: 'Supera muito Sofia Gascón'

Na mesma semana em que o tão esperado filme "Ainda Estou Aqui" estreia nos cinemas espanhóis, Walter Salles foi a Madri para receber um prêmio especial, o Goya. Esta é a primeira vez que o Brasil ganha essa estatueta nos 39 anos de história desse que é considerado o "Oscar espanhol".

Walter Salles recebe prêmio Goya, considerado o Oscar espanhol Imagem: Lucila Runnacles/Splash

O diretor brasileiro ganhou o prêmio de melhor filme ibero-americano por seu longa indicado também ao Oscar no dia 8 de fevereiro, mas como não esteve presente na cerimônia recebeu nesta terça-feira (18) o troféu na sede da Academia Espanhola de Cinema em Madri.

Enquanto os espanhóis aguardam a estreia do longa brasileiro, vários jornalistas e críticos de cinema do país tiveram a oportunidade de ver a pré-estreia e avaliaram que a produção superou suas expectativas e que a história da família Paiva poderia se passar tranquilamente na Espanha dos anos 1940 e 1950.

'Absolutamente necessário'

O crítico de cinema Alberto Luchini se identificou com esse momento da história. "Achei que esse é um filme absolutamente necessário, todo mundo deveria assistir. Não podemos deixar que essas coisas caiam no esquecimento, precisamos denunciá-las. O filme nos passa uma mensagem que ultrapassa as fronteiras do Brasil, é uma história que poderia ter acontecido em qualquer país da América Latina ou também na Espanha na década de 1950. Esse assunto é universal."

O jornalista e escritor Juan Martín Salamanca também encontrou semelhanças com o passado espanhol e destacou a atuação de Fernanda Torres. "Não conhecemos muito sobre a ditadura no Brasil. Aqui na Espanha nós também tivemos outra ditadura e quem passou esse momento com certeza vai se conectar com a história brasileira. Encontrei muitos paralelismos com o que se viveu na Espanha: as prisões, a repressão, a falta de liberdade e o medo", diz.

Acho que grande parte do êxito do filme se deve à interpretação da Fernanda Torres. Muitas vezes seus olhares sutis diziam tudo sem precisar de diálogo algum. Gostei da maneira como foi contado, com muita ternura. Adorei como as músicas foram colocadas estrategicamente para servir de analgésico no meio de uma história difícil. O fato de a família se juntar para tirar fotos e fazer questão de ser retratada sorrindo, são pequenas sutilezas que fizeram com que eu gostasse muito.

Juan Martín Salamanca

Ainda Estou Aqui: Eunice Paiva sorri frente ao caos Imagem: Divulgação

Já Alberto diz que curtiu muito o filme, mas não daria cinco estrelas. Segundo ele, "o final sobrou". "Sou fã do Walter Salles. Para mim, ele é um dos melhores diretores de cinema da atualidade e, por isso, minhas expectativas para esse filme estavam bem altas. Gostei muito, mas dou quatro estrelas e não cinco, porque achei que o final sobrou. Achei que a última parte era prescindível."

Espanha x Brasil

O longa brasileiro de Walter Salles compete diretamente com o musical "Emilia Pérez" no Oscar. Ambos disputam nas categorias de melhor filme, melhor filme estrangeiro e melhor atriz. Vencer o filme francês não vai ser tarefa fácil já que essa é a produção de língua não inglesa que recebeu mais indicações ao Oscar até hoje na história da premiação americana, foram 13 no total.

A protagonista dessa produção é a espanhola Karla Sofía Gascón, que disputa diretamente o prêmio de melhor atriz com Fernanda Torres. Gáscon, no entanto, tem estado na boca de todos, nas últimas semanas, por conta de posts discriminatórios antigos que escreveu. O conteúdo dessas publicações mexeu não só com a atriz diretamente, mas também com a possibilidade dela levar o Oscar para casa.

Acho que depois desses episódios a sua candidatura ficou muito mexida. Gostei do filme 'Emilia Pérez' e achei inovador, mas colocando na balança, 'Ainda Estou Aqui' é melhor e mais redondo. Para, mim o filme brasileiro é mais completo e o desempenho de Fernanda Torres é muito superior ao de Sofía Gascón.

Juan Martín Salamanca

Karla Sofía Gascón usou inteligência artificial para poder cantar em 'Emília Pérez' Imagem: Divulgação/Paris Filmes

Muitos críticos, no entanto, se dizem contrário à polêmica que envolveu Sofia Gascón e "Emília Perez" na reta final para o Oscar. "Realmente, não entendo muito essa 'briga' e rivalidade entre elas. Acho que as duas fizeram trabalhos incríveis e qualquer uma poderia vencer o Oscar", afirma Alberto Luchini.

A cerimônia do Oscar acontece no dia 2 de março, Domingo de Carnaval. Enquanto aguardam a decisão dessa disputa, os telespectadores que moram na Espanha finalmente vão poder assistir a "Ainda Estou Aqui" em pelo menos dez salas de cinema em várias cidades do país europeu a partir de sexta-feira (21).