Cinemateca Brasileira homenageia Grande Otelo com mostra de filmes; veja programação

Entre os dias 26 e 28 de fevereiro, a Cinemateca Brasileira exibe uma mostra de filmes protagonizados por uma das figuras mais importantes do cinema nacional - o ator Grande Otelo. A homenagem contará com a exibição do documentário Othelo, o Grande, além de quatro outros longas.

São eles: Carnaval Atlântida, de José Carlos Burle, Matar ou Correr, de Carlos Manga, Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, e Amei um Bicheiro, de Jorge Ileli e Paulo Wanderley. A entrada para os filmes é gratuita, com os ingressos sendo distribuídos uma hora antes de cada sessão.

"Não há nenhum ator, por mais cômico que seja, que não goste de fazer o público chorar de vez em quando. E não há nenhum ator, por mais dramático que seja, que não queira fazer o público rir de vez em quando", descreveu Grande Otelo ao falar sobre o seu ofício.

Com participação em projetos ao longo das diferentes fases do cinema brasileiro - Atlântida, Cinema Novo, Cinema Marginal -, o ator é considerado uma das figuras mais importantes da indústria cinematográfica nacional.

Ao longo da sua carreira, enfrentou o preconceito racial e lidou com as demandas e expectativas de ser um ator negro em um país racista. O documentário Othelo, o Grande, dirigido por Lucas H. Rossi dos Santos, aborda essa temática.

Antes da exibição do longa, que abre a mostra no dia 26, haverá uma conversa com Ailton Franco Jr., produtor de Othelo, o Grande. A conversa terá acessibilidade em Libras e transmissão pelo canal da Cinemateca Brasileira no YouTube.

Revisitando Grande Otelo: Saiba tudo sobre a mostra de filmes

Data: Entre 26 e 28 de fevereiro.

Horário: 19h e 21h (horário de Brasília).

Local: Largo Senador Raul Cardoso, 207 - Vila Mariana.

Entrada: Gratuita. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes de cada sessão.

Veja a programação

Quarta-feira, 26 de fevereiro

19h - Othelo, o Grande

Quinta-feira, 27 de fevereiro

19h - Matar ou Correr

21h - Carnaval Atlântida

Sexta-feira, 28 de fevereiro

19h - Macunaíma

21h - Amei um Bicheiro