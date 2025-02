Chico: Adeus longo de Mateus no BBB é pedir para trocar Globo por Netflix

Do UOL, em São Paulo

A Globo exibir a despedida de 15 minutos de Mateus, sétimo eliminado do BBB 25, é pedir para o público trocar o reality show pela Netflix, afirmou Chico Barney em bate-papo com Bárbara Saryne no Central Splash desta quarta-feira (19).

Eu tenho uma crítica a fazer. No Sincerão, eles têm um minuto para esculachar o adversário, para criar um enredo, para ter uma briga. E aí, lá na despedida, quando o cara é eliminado, semana após semana eles têm tido mais tempo para dar adeus.

Ontem foram uns 15 minutos. Você tem um minuto para esculachar e criar narrativas, mas tem 15 minutos que ninguém entende nada em casa, fica só aquele barulho de ranho. Um saco! Nada acontece.

Uma mensagem iluminada! Para que eu vou querer ouvir um cara que acabou de ser eliminado do BBB? Imagine: eu venci o Paredão. E eu vou ter que ouvir mensagem edificante de um cara que acabou de ser escorraçado pelo público?

Depois dá 10 pontos no Ibope e perguntam: 'o que está acontecendo? As pessoas estão indo para a Netflix (...) A Globo não deixou o Faustão dar tchau para o público e dá 15 minutos para Mateus?

Chico Barney

Saryne: Tadeu troca broncas por primeiro discurso com história real no BBB

No discurso da eliminação de Mateus no BBB 25, Tadeu Schmidt inovou e trocou as tradicionais broncas no elenco por uma história real, afirmou Bárbara Saryne.

Eu gostei porque os discursos do Tadeu até aqui foram muito baseados em broncas para casa. E por mais que esse discurso tenha uma chamada para ação, ele tem mais o contexto do jogo, do que está acontecendo. Ele fala sobre essa dinâmica das duplas.

Acho que é legal também quando o discurso sai do óbvio para eles. Gera diversas interpretações porque aí o jogo anda. Não fica aquela coisa de: 'ah, o Tadeu falou isso, então a gente tem que seguir esse caminho'. É legal quando eles ficam perdidos.

Bárbara Saryne

Veja o comentário:

Mateus foi eliminado no quinto Paredão. O arquiteto recebeu 65,3% dos votos, contra 24,63% de Aline e 10,07% de Guilherme.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp. Participe também deixando sua opinião nas enquetes do reality.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.