César Tralli conhece fã antigo que hoje é colega dele no Grupo Globo: 'Humildade e dedicação'

Um fã antigo de César Tralli ganhou elogios do apresentador após conhecê-lo nos estúdios do Jornal Hoje, em São Paulo, nesta quarta-feira, 19. Identificado como Vinícius, o rapaz contou sua história em um vídeo divulgado no Instagram do apresentador da Globo.

Hoje aos 28 anos e formado em Jornalismo, o fã trabalha na rádio CBN. Ao conhecer Tralli pessoalmente, Vinícius lembrou de quando enviou um e-mail para o apresentador há 13 anos, ainda na adolescência, e recebeu uma resposta animadora.

"Mandei um e-mail pro César Tralli falando que eu tinha o sonho de ser jornalista. Ele me respondeu, falou pra lutar, acreditar em Deus, trilhar o meu caminho e hoje a gente é há 4 anos colegas de Grupo Globo, eu lá na CBN, o César aqui [na TV Globo] e agradeço demais ter te conhecido."

Tralli abraçou o colega e o elogiou bastante. "Eu comecei no jornalismo novinho, com 15 anos de idade, sempre acreditei que ia dar certo e até hoje estou aí. Eu sempre falo: não tem saldo de gol, todo dia começa do zero a zero. É humildade, dedicação e amor ao que faz", aconselhou o apresentador.

"Uma singela visita Carregada de grande significado. A vida é isso! Eterno aprendizado. A lição que fica: nossas atitudes, o amor ao próximo, o respeito, a consideração. Parabéns, Vinicius, por acreditar nos seus sonhos", escreveu César Tralli ao compartilhar a história com seus 3,5 milhões de seguidores.