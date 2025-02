Carla Perez anuncia despedida do bloco infantil Algodão Doce no carnaval de Salvador

Carla Perez anunciou nesta terça-feira, 18, que fará sua despedida do bloco infantil Algodão Doce no carnaval de 2026, em Salvador. O anúncio foi feito pela dançarina, em seu perfil no Instagram. Em contato com o Estadão, a assessoria de Carla informou que o bloco vai seguir, mas com outros artistas.

Inicialmente, a despedida estava prevista para acontecer já neste carnaval, mas, ao ouvir a opinião de fãs e pessoas próximas, Carla decidiu adiar o adeus. "Minha filha, por exemplo, foi segura ao me dizer: ‘Eu, como fã da Carla Perez e seguindo ela há anos, ficaria muito chateada se não fosse informada com antecedência que seria seu último carnaval, para eu me programar e ir’", explicou a artista.

Legado no carnaval de Salvador

Neste ano, Carla Perez comemora 30 anos de carreira, sendo 25 deles à frente do trio que se tornou referência no carnaval infantil de Salvador. O bloco desfilará nos dias 1 e 2 de fevereiro, no circuito Osmar (Campo Grande).

O Algodão Doce foi criado no início dos anos 2000 e se consolidou como um dos principais blocos infantis do carnaval baiano. Em 2018, abandonou as cordas e passou a integrar a programação oficial dos trios independentes da prefeitura de Salvador, tornando-se gratuito para os foliões.

Carla destacou que sua motivação sempre foi a inclusão de crianças no carnaval, especialmente aquelas de instituições filantrópicas ou sem condições financeiras de participar da festa. "Meu desejo era incluir crianças que não podiam estar dentro de um bloco, então sempre reservei espaço no carro de apoio para os pequenos que não podiam seguir o desfile no chão", relembrou.

Passando o bastão

Com a decisão de encerrar sua participação no carnaval de Salvador, Carla Perez reconhece o impacto do bloco e a conexão construída ao longo dos anos. "Fui escolhida por milhares de crianças que se tornaram adultos e, através deles, seus filhos, sobrinhos e netos me conhecem. É uma história linda. Mas chega uma hora que é necessário passar o bastão para uma nova geração que está aí", declarou a artista.