Camilla analisa saída de Mateus: 'Por uma implicância que Vitória tinha'

Em uma conversa com Gracyanne e Thamiris, Camilla associou a eliminação de Mateus do BBB 25 (Globo) à sua dupla, Vitória Strada.

O que aconteceu

A trancista apontou que a treta de Mateus com Eva e Renata começou por Vitória. "Quando a gente mencionou a primeira vez de votar nas meninas, quem trouxe essa pauta? Vitória. E ele o que?."

Thamiris completou. "Não queria votar porque gostava delas."

Camilla continuou. "E olha o que se tornou isso. Ele saiu, ele foi Monstro, ele foi pro Paredão, tudo por conta de uma implicância que ela (Vitória Strada) tinha com elas (Renata e Eva)."

O jogo virou pra ele. Camilla

Sétimo eliminado do BBB 25, Mateus não resistiu a um Paredão contra Aline e Guilherme. O arquiteto foi para a berlinda após ser indicado pela Líder Eva.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas