Camilla chama sister de 'abusada' e prevê treta 'feia': 'Vai estremecer'

Camilla, Maike, Thamiris e os gêmeos comentaram sobre o jogo de Aline na madrugada desta quarta-feira (17) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Camilla reclamou que Aline não respeita o espaço das pessoas, e disse que uma briga entre elas "seria horrível". "Já está se criando um 'jogo dois'", disse.

Se tiver uma discussão, vai ser feio. Tô sentido que essa casa vai estremecer com nós duas. Por isso que eu procuro não ter estresse com ela, porque acho ela muito abusada. Não estou falando que teríamos uma briga, mas se acontecesse, seria horrível Camilla

Ela ainda disse que há chances de Aline "não ser forte". "O fato de ela [Aline] também voltar do Paredão, não quer dizer que ela esteja bem lá fora. Ela pode ir com uma pessoa mais fraca do que ela".

Já Maike disse que tem argumentos para chamar Aline ao Sincerão, mas ela não tem pra chamá-lo —a não ser que diga que ele é "planta". Thamiris e Camilla disseram que Vilma, a "sogra de Aline", é "planta".

Para ele, não houve "nexo" na briga de Aline e João. "O problema é que ela sempre quer estar certa", acrescentou Camilla. "Ela é o tipo de pessoa que não aceita estar errada".

Maike concordou. "Ela f*deu o Diego, f*deu eles também, e lá dentro falou que eles eram errados".

