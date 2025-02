Bruna Marquezine e João Guilherme terminam namoro 'de forma amigável'

Bruna Marquezine, 29, e João Guilherme, 23, anunciaram, nesta quarta-feira (19), o fim do namoro de pouco mais de um ano.

O que aconteceu

Marquezine e João disseram, por meio de nota, que o término aconteceu de forma amigável. "Os dois decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro". A informação foi divulgada por Hugo Gloss e confirmada por Splash.

O agora ex-casal pediu respeito nesse momento. "Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos".

João e Bruna se aproximaram em 2023, quando surgiram os primeiros rumores sobre romance entre os dois. No entanto, os atores só assumiram o relacionamento publicamente em agosto de 2024. Desde então, os dois eram vistos juntos com frequência em diversos eventos.

Recentemente, Marquezine se tornou alvo de polêmica por causa da festa de João na fazenda do pai dele, Leonardo. No começo de fevereiro, a atriz foi prestigiar o aniversário do então namorado com a família dele, mas não apareceu em fotos e foi alvo de críticas. Na ocasião, Bruna levou seus amigos Sasha e João Lucas para a festa — o cantor, inclusive, saiu em defesa da atriz e negou que ela tenha ignorado os parentes de João Guilherme.

Festa na fazenda de Leonardo foi a última vez que Bruna e João foram vistos juntos em público. Marquezine ignorou as críticas, mas chegou a comentar em um post do ator sobre a festança, em que disse ter curtido. "Foi bom, você merece", declarou.