Bruna Marquezine e João Guilherme: do romance inesperado ao fim 'amigável'

Bruna Marquezine e João Guilherme terminaram relacionamento "de forma amigável". Fim do namoro foi confirmado nesta quarta-feira (19), pela assessoria da atriz a Splash após o portal Hugo Gloss, parceiro do UOL, publicar em primeira mão.

Relembre como foi o namoro

Começo da relação pegou fãs de surpresa. Entretanto, os rumores do relacionamento já rodavam as páginas de fofoca e sites durante o primeiro semestre de 2024 inteiro.

Bruna e João começaram se aproximar durante as gravações de uma série romântica. "O Amor da Minha Vida" marcou a entrada de Bruna no universo da direção cinematográfica.

Agora sim! João Guilherme publicou no Instagram que as gravações de "Amor da minha vida" chegaram ao fim! Ansiosos? pic.twitter.com/MKdogZwcTA -- Bruna Marquezine Brasil (@marquezinebrs) July 21, 2023

Em 2023, João Guilherme foi convidado para o Arraiá da Bru. Eles protagonizaram um momento de intimidade com a brincadeira da laranja, em que um casal tem que segurar a fruta sem tocá-la com as mãos. O vídeo repercutiu nas redes sociais.

VEJA: Bruna Marquezine e João Guilherme na brincadeira de segurar a laranja. pic.twitter.com/UAIHOHkat3 -- ???x (@alexlimareal) July 1, 2023

No início, ela negou rumores de affair com João Guilherme. Os fãs começaram a suspeitar sobre um possível envolvimento dos dois, mas Bruna retrucou.

Eu queria ter tempo de beijar essas bocas todas que vocês acham que eu estou beijando e estão problematizando. Hoje é domingo e eu filmo até às 4 horas, sabe? Bruna Marquezine, quando negou romance em 2023

Ciúmes de Bruna teria sido motivo de uma briga entre João Guilherme e Enzo Celulari. Segundo o jornal Extra, os dois já tinham uma inimizade por questões profissionais, mas a treta se acirrou durante uma viagem a Fernando de Noronha na virada do ano de 2023 para 2024: "Com ciúme, ele [Enzo] acabou fazendo a cabeça do 'Sasho' [João Figueiredo] e a coisa inflamou. Foi efeito dominó, e Marquezine acabou saindo antes da ilha", relatou à publicação uma fonte que seria próxima dos famosos.

Em janeiro de 2024, um amigo dos dois falou sobre o relacionamento com o colunista de Splash Lucas Pasin. "A Bruna e o JG têm carinho um pelo outro. Já rolou, rola de vez em quando, e eles gostam da companhia um do outro. João está encantado pela Bruna", disse a fonte.

Entre março e abril, eles foram vistos juntos em diversos eventos. Bruna e João curtiram juntos o show de Omar Apollo no Lollapalooza 2024 e um evento da grife Carolina Herrera, quando Bruna foi apresentada como embaixadora dos perfumes 212.

João Lucas, Sasha, João Guilherme e Bruna Marquezine curtiram evento juntos Imagem: Leo Franco/ Agnews

Em abril, João Guilherme disse estar apaixonado. Durante um desfile em São Paulo, ele deu declaração ao site Steal The Look.

Eu estou apaixonado tem um tempo, eu só quero ver o meu xuxu bem vestidinha. Eu comprei uma baby tee da Maison Margiela linda, vi ela provando e ela ficou realmente o xuxuzinho que ela é. Muito bom, adorei. João Guilherme, em abril de 2024

Na mesma semana, Bruna foi fotografada no colo dele. No clique divulgado no Instagram, João Guilherme está com os braços ao redor da cintura de Bruna e com o rosto apoiado no ombro dela. Como se já não bastasse para alimentar as suspeitas de namoro, ela ainda está vestindo uma baby tee da Maison Margiela.

Em foto com amigos, Bruna Marquezine aparece sentada no colo de João Guilherme, que abraça sua cintura Imagem: Reprodução/Instagram

Os dois foram flagrados trocando carícias no aniversário de Maisa. A atriz comemorou 22 anos com uma festa no dia 22 de maio, e durante o evento Bruna e João foram filmados abraçados e sussurrando coisas um no ouvido do outro.

EXCLUSIVO: Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos trocando carícias durante festa de aniversário de Maísa, em São Paulo. pic.twitter.com/ahtO4EkowA -- poponze (@poponze) May 23, 2024

Ambos se recusavam a comentar os rumores. Questionada em maio pelo colunista de Splash Lucas Pasin, Marquezine afirmou: "Eu sei que você precisa falar, mas você sabe que eu não gosto de falar, né?". João também não respondeu o questionamento. Giovanna Lancellotti, no entanto, disse que torcia pelo romance.

No Dia dos Namorados, a atriz comentou em uma foto postada por João Guilherme: "Lindo". Ela também publicou uma imagem em que aparecia com um buquê de flores.

A confirmação do romance veio no dia 14 de junho, quando o casal foi fotografado aos beijos no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Eles chegaram a ganhar serenata em um restaurante dois dias depois — veja vídeo.

João Guilherme e Bruna Marquezine se beijam Imagem: Reprodução: Instagram

Os pais de João Guilherme chegaram a comentar a relação antes de toda confirmação. "Vou te falar como mãe: estou feliz porque estou vendo meu filho feliz. Ele está numa fase feliz e eu consequentemente fico feliz por isso", falou Naira Ávila.

Leonardo aprovou a relação em entrevista ao Balanço Geral, da Record: "Estou achando ótimo, nem sonhava em conhecer pessoalmente a Bruna Marquezine, agora ela é minha nora. Isso é um presente de Deus. Está aprovadíssima", disse em junho de 2024.

Em agosto, no aniversário de Marquezine, João Guilherme deu um beijão na atriz. No mesmo mês, a atriz publicou o primeiro beijo do casal em suas redes sociais. Os dois também viajaram juntos pela Itália.

O mês seguinte foi marcado pela presença dos dois no Rock in Rio repleta de exigências. Uma delas foi que eles não dariam entrevistas juntos, apenas individuais. Após negarem entrevista a Lucas Pasin, colunista de Splash, eles curtiram o show coladinhos.

João Guilherme arregala os olhos ao beijar Bruna Marquezine no Rock in Rio Imagem: Natália Rampinelli e Rogério Fidalgo/ Agnews

Em programa do GNT, João Guilherme relatou noite com Marquezine após jantar ostras: "Aí a gente chegou em casa nesse mesmo clima. E nossa! Foi uma das noites mais interessantes que a gente teve. Saímos do restaurante para o primeiro lugar na casa para poder resolver isso, porque foi ótimo. E eu sei que tem muito a ver com o prazer que a gente sentiu naquela noite comendo".

Em dezembro, Juliano Floss disse que o amigo João Guilherme "mudou" após namoro: "O João vai fazer uma sobremesa de marshmallow, uma larica para nós. Agora, ele é cozinheiro. Entrou uma mulher na vida dele que deixou os olhos dele brilhando e ele nunca mais foi o mesmo. Agora, ele é um homem que cozinha".

O então casal passou o Natal na mansão de Xuxa, em Orlando (EUA). A mãe do artista publicou foto do filho beijando Marquezine. No mesmo mês, ele havia dito que o casal era "diferente", mas complementar.

Eu e a Bruna temos muita coisa em comum, mas, ao mesmo tempo, somos muito diferentes, opostos complementares.

Um dos motivos de eu ser tão apaixonado por ela talvez seja a admiração. Dividimos um de nossos maiores amores: a atuação. As trocas são muito legais, dou muito valor. João Guilherme, em entrevista à GQ

Mais recentemente, durante o aniversário de João Guilherme na fazenda Talismã, em Goiás, Bruna Marquezine chamou atenção pelo "sumiço". Ela não apareceu em publicações e Stories dos familiares do então namorado, incluindo de Virginia, esposa de Zé Felipe.

Marquezine foi bastante criticada nas redes sociais. João Lucas, marido de Sasha, defendeu Marquezine e negou climão na festa de João Guilherme com família de Leonardo. Yá Burihan também defendeu da atriz.

Bruna Marquezine se pronunciou pela primeira vez poucos dias após aniversário de João Guilherme: "Foi bom demais! Você merece!", declarou ela, no Instagram.

Devido a ausência de Marquezine em entrosamento digital com a família de Leonardo, Leo Dias criticou fortemente a atriz: "Agora, o que é estranho é uma pessoa que se diz ser de Deus achar que vai para algum buraco diferente quando morrer, achar que é melhor que todos. Meu amor Bruna, quando você morrer, você vai pro mesmo buraco que todo mundo aqui. E não adianta ser de Deus e não praticar", falou.

Leo usou adjetivos como "arrogante" e "soberba" para se referir à Bruna. "Ela é um ser arrogante, é um ser que trata as pessoas de maneira diferente uma das outras, não trata de maneira igualitária. Não é uma pessoa sorridente, não é uma pessoa agradável. Ela é o oposto de tudo aquilo que as pessoas pensam que ela é". Nesta semana, ele se retratou e pediu desculpas: "Usei palavras erradas".

Na tarde desta quarta-feira (19), Leo Dias disse que Marquezine agradeceu o pedido de desculpas. Poucas horas depois, o fim do relacionamento foi divulgado com exclusividade pelo portal do Hugo Gloss.