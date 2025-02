Blake Lively diz que duas atrizes vão testemunhar contra Justin Baldoni

Blake Lively falou à Justiça que duas atrizes que atuaram em "É Assim Que Acaba" vão testemunhar a seu favor e contra o diretor Justin Baldoni. A informação foi divulgada pelo Daily Mail.

O que aconteceu

Batalha judicial contra Justin Baldoni ganhou mais um capítulo com a alegação de que Blake Lively possui duas testemunhas que trabalharam no set com Justin Baldoni.

Blake apresentou nesta terça-feira (18) uma queixa alterada adicionando essas duas testemunhas a seu favor. Elas também foram atrizes de "É Assim Que Acaba", filme dirigido por Baldoni. As informações são do tabloide britânico Daily Mail.

A queixa alterada alega que as duas atrizes também tiveram experiências desconfortáveis com Baldoni, que também atuou no filme. No entanto, um porta-voz de Blake diz que a denúncia não nomeia as supostas testemunhas que também teriam sido vítimas de Baldoni.

Textos e prints das testemunhas também não estão incluídos na denúncia. Isso foi feito para preservar a privacidade das testemunhas, que autorizaram Blake a compartilhar o ocorrido com as mesmas.

Ao topar testemunhar a favor de Blake, as duas atrizes também disseram que ajudarão a produzir documentos no processo contra Baldoni. O documento da queixa alterada diz que possui evidências detalhando "ameaça, assédio e intimidação" além de Blake Lively.

O documento possui 141 páginas, segundo a revista Variety. "A Sra. Lively não estava sozinha em reclamar sobre o Sr. Baldoni", diz trecho publicado pela revista.

No início do mês, o juiz responsável pelo caso em Nova York disse que poderia antecipar o julgamento para março de 2026. O advogado de Baldoni afirmou que o diretor está "devastado" com Blake.