'BBB 25': Vitória Strada avalia postura e garante que falta de posicionamento não é por medo

Durante uma conversa na academia do BBB 25 nesta quarta-feira, 19, Vitória Strada refletiu sobre sua postura no jogo. Acompanhada de Daniele Hypolito e Gracyanne Barbosa, a atriz explicou que sua dificuldade em se posicionar não tem relação com receio da repercussão fora da casa.

‘Nunca foi por medo lá de fora’

Vitória, que integra o grupo Camarote, afirmou que sua forma de agir no reality reflete sua personalidade e hábitos da vida real. "De verdade, quando eu não estava me posicionando, os momentos aqui que fiquei em dúvida se falava ou não, nunca foi por medo lá de fora", garantiu.

Ela também destacou que não tem o costume de discutir ou confrontar diretamente, o que impacta seu comportamento no jogo. "Se eu tivesse o costume na minha vida de discutir facilmente, falar na cara, aqui dentro eu poderia ter esse raciocínio. Eu não tinha nem que ter o cuidado, eu não tinha esse ímpeto", explicou.

A atriz reconheceu que o confinamento exige uma mudança em sua abordagem. Segundo ela, a adaptação faz parte da dinâmica do BBB. "O cuidado que eu tenho que ter é ao contrário, não deixar as coisas passarem tão leve para mim. Aqui não dá. O jogo pede que eu exponha o que estou pensando", refletiu Vitória.

Menos medo e menos dó

Em outro momento da conversa, Vitória afirmou que tem aprendido a ser mais firme dentro do jogo. "Cada vez tendo menos medo e dó aqui", comentou.

Gracyanne concordou e destacou que a dinâmica do programa exige essa mudança. "Acho que o programa é bem isso, cada vez menos a gente fica... Eu tô sempre no alvo ou no paredão, eu posso sair a qualquer momento", disse. Vitória reforçou sua nova mentalidade e concluiu: "Se fosse outra pessoa, não teria dó".

Nos últimos dias, Vitória se envolveu em discussões acaloradas com Camilla e Thamiris, que começaram após as compras do mercado e se intensificaram depois da formação do Paredão.