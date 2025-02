Potiguar e discreto: Quem é o namorado de Mateus, do BBB 25?

Mateus deixou o BBB 25 (Globo) no 5º Paredão. Em entrevista a Ana Maria Braga, no Café Com Eliminado desta quarta (19), ele se declarou para o namorado, Junior Souto.

Quem é ele?

Junior é natural de Natal, Rio Grande do Norte. Atualmente, ele mora em São Paulo e trabalha como funcionário em uma montadora de carros.

O rapaz é adepto a um estilo de vida mais discreto. Ele tem um perfil no Instagram com mais de 4 mil seguidores, no entanto, o conteúdo é fechado para o público geral. Junior pode ser visto, porém, em algumas fotos publicadas no perfil de Mateus. Em um álbum retratando um evento em comemoração ao aniversário do ex-BBB, os namorados aparecem agarradinhos enquanto se beijam em frente ao mar.

Mateus contou que os dois se conheceram pelo Instagram. "Ele é a coisa mais linda que tem. Ele viu um vídeo meu cantando no Instagram e mandou uma mensagem: 'Nossa, ainda bem que o algorítimo te colocou no meu feed'. Eu falei: 'Nossa, muito meu número você'. E ele: 'Inclusive, toma o meu'. Aí eu: 'Ah, tô rendido, beleza'. Mandei meu número e começamos a conversar, conversar, conversar. E ele é muito engraçadinho também, então a gente se encantou um com o outro. Ele é muito especial", disse o ex-participante do BBB, no Mais Você.