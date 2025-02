BBB 25: Guilherme promete começar a expor brothers: 'Se não vou surtar'

Após a eliminação de Mateus nesta terça-feira (18), Guilherme fez uma promessa para os brothers do BBB 2 5(Globo).

O que aconteceu

Em uma roda na área externa com Aline, Vinícius, Diego, Daniele e Vitória, Guilherme disse que irá mudar seu tom no jogo.

Para Vitória, ele disse que que irá expor algumas coisas que aconteceram com ela.

Tem algumas coisas que estão acontecendo nesse jogo, coisas que vi que aconteceram com você e preciso falar, se não vou surtar dentro de mim, viu? Tá avisado Guilherme

Diego aconselhou aos brothers que não achassem que as pessoas "não veem" tudo o que acontece na casa. "Nada nesse programa passa desapercebido".

