Atriz coreana deixou dívida milionária antes de tirar a vida; saiba o valor

A atriz sul-coreana Kim Sae-ron, que foi encontrada morta dentro de sua residência, deixou uma dívida milionária.

O que aconteceu

A morte da jovem chocou os fãs. Ela estava com dificuldades financeiras e deixou uma dívida milionária com sua antiga agência, a Gold Medalist. De acordo com informações divulgadas, Kim possuía uma pendência no valor de 700 milhões de wons, aproximadamente R$ 2,7 milhões, devido a penalidades contratuais e compensações financeiras.

Os problemas de dinheiro da atriz começaram em 2022, quando se envolveu em um grave acidente de trânsito no bairro de Gangnam-gu, região nobre de Seul. Na ocasião, ela estava dirigindo sob efeito de álcool.

No acidente, ela colidiu com um transformador elétrico, provocando uma interrupção de energia que afetou diversos comércios e residências. Ela então foi responsabilizada pelos prejuízos e teve que pagar indenizações, além de enfrentar penalidades por violação de contrato.

O ocorrido lhe deu como consequência à perda de contratos publicitários e oportunidades em produções televisivas. Kim Sae-ron teria solicitado mais tempo para quitar sua dívida com a Gold Medalist, alegando dificuldades econômicas e comprometendo-se a efetuar o pagamento integral.

Após p término de seu contrato com a agência em dezembro de 2022, Kim não conseguiu pagar a dívida. Diante de toda a dificuldade, ela passou a trabalhar em cafeterias e escolas de teatro para se sustentar.

A antiga agência da atriz chegou a enviar um aviso formal cobrando o pagamento da dívida, mas não obteve retorno. No último fim de semana, um amigo da atriz foi até a casa dela e a encontrou sem vida.

As autoridades foram acionadas imediatamente e, conforme relatado pela agência de notícias Yonhap, não havia indícios de crime no local. O suicídio da atriz levanta questionamentos sobre a pressão sofrida por artistas da indústria do entretenimento sul-coreano.

ALERTA: Caso você esteja passando por um momento difícil, o Centro de Valorização da Vida (CVV) pode ajudar por meio do número 188. A organização atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio, atendendo, voluntária e gratuitamente, todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, podem buscar ajuda por telefone, e-mail, chat e Skype, 24 horas, todos os dias.