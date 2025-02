Após sucesso no Rio e em Brasília, show une Criolo, Rael e Mano Brown em SP

Um show que deu muito certo no Rio de Janeiro e em Brasília ganha edição em São Paulo. No sábado, Criolo, Rael e Mano Brown dividem o palco no Espaço Unimed.

O rascunho dessa experiência começou em 2018, quando Criolo e Mano Brown cantaram juntos em alguns shows. Daí que, em 2024, o lineup do Doce Maravilha estava sendo montado quando a produtora Bonus Track (a mesma que fez Madonna em Copacabana e vai trazer Lady Gaga para um show na mesma praia, em maio) e a Oloko Records convidaram Rael para se juntar aos dois em um show exclusivo para o festival.

O público aprovou e os três levaram o show para Brasília. No total, segundo os organizadores, Criolo, Rael e Mano Brown cantaram para 25 mil pessoas nessas duas apresentações.

Mesma origem

Em comum, além da música, os cantores têm a origem. Os três são de São Paulo e cresceram em bairros próximos na zona sul da cidade, respectivamente Grajaú, Jardim Iporanga e Capão Redondo.

O setlist será dividido em três blocos com músicas das carreiras dos três. Em cerca de 90 minutos de show, Criolo, Rael e Mano Brown cantam temas como 'Não Existe Amor em SP', 'Jesus Chorou', 'Envolvidão', 'Subirusdoistiozin', 'Vida Loka, Pt. 2' e 'O Hip Hop É Foda'.

Criolo, Rael e Mano Brown

Espaço Unimed

Sábado, 22h

Ingressos a partir de R$ 120

Venda: Eventim

The Cult, do clássico 'She Sells Sanctuary', toca em três capitais

Com som voltado para o hard rock, uma pegada de blues e visual meio dark meio hippie, o The Cult emplacou vários hits nos anos 1980, incluindo o clássico 'She Sells Sanctuary'. A banda inglesa (no foto, o vocalista Ian Astbury) volta ao Brasil para shows no Rio de Janeiro (sábado), São Paulo (domingo) e Curitiba (terça). Ao vivo, o The Cult não costuma render tanto como nos discos, mas a banda norte-americana Baroness, que abre os shows, é um atrativo.

Interior de São Paulo tem shows de Roupa Nova e Sorriso Maroto

A atualmente constante presença de grandes shows que fogem da linha sertaneja em espaços do interior de São Paulo pode ser representada no próximo fim de semana pelas apresentações de Roupa Nova e Sorriso Maroto em cidades que, inclusive, nem são distantes da capital. O Roupa Nova (na foto, o tecladista Cleberson Horsth) toca na sexta em Taubaté e no dia seguinte em Jundiaí. Indaiatuba, na sexta, e Piracicaba, no sábado, estão na rota do Sorriso Maroto.

BATE-PAPO COM O UOL

Wesley Safadão nega convite de partido de Marçal: 'Focado na música' Leia mais

'Essa úlcera tá aí pra sempre': Melly expõe desafios no trabalho Leia mais

'Sem medo de experimentar': quem é a dupla querida dos festivais no Brasil? Leia mais

FRASE DA SEMANA

Ozzy Osbourne com a nova camisa do Aston Villa Imagem: Reprodução/X/AVFCOfficial

Não consigo andar, mas sabe o que eu estava pensando nas férias? Apesar de todas as minhas reclamações, ainda estou vivo. Posso estar reclamando que não consigo andar, mas olho para a estrada e vejo pessoas que não fizeram nem metade do que eu e não chegaram até aqui Ozzy Osbourne , cantor inglês falou sobre continuar vivo após tantos problemas de saúde

IMAGEM DA SEMANA

Ed Sheeran é detido pela polícia, na Índia, por estar tocando na rua; cantor disse que tinha autorização Imagem: Reprodução X

Mande pra gente!

Tem uma história inesquecível com seu ídolo? Passou perrengue para ir a algum show ou festival? Conta pra gente! Mande seu relato com foto e/ou vídeo: showuol@uol.com.br

Playlist

Ouça músicas de Criolo, Rael e Mano Brown. Os três cantores paulistanos se reuniram para um show especial em São Paulo com repertório que transita por suas carreiras.

FIQUE ATENTO!

22.set.2024 - Mariah Carey se apresenta no palco Sunset na última noite de Rock in Rio Imagem: Wagner Meier/Getty Image

The Town: Mariah Carey, Camila Cabello e Jessie J entram no lineup

Ao menos duas das cinco noites do The Town terão cantoras como headliners. Mariah Carey (foto) encabeça o palco Skyline, o principal do festival, no dia 13 de setembro. Jessie J e Ivete Sangalo cantam na mesma data e no mesmo espaço. No dia 14, que já tinha Katy Perry como headliner, entra Camila Cabello. O festival será realizado nos dias 6, 7, 12, 13 e 14/9, em São Paulo, no autódromo de Interlagos.

Polifonia faz edição emo com Anberlin como headliner

A onda emo continua forte no Brasil e mais bandas internacionais estão chegando. O tradicional festival Polifonia terá uma edição itinerante dedicada ao estilo, em junho de 2025, com a banda norte-americana Anberlin como headliner. A Emo Vive será realizada em Porto Alegre (4/6), Rio de Janeiro (6/6) e São Paulo (7/6 e 8/6). O lineup tem ainda Fresno, Emery, Mae e Hateen, entre outros.

Glenn Hughes vem ao Brasil com turnê de despedida

Músico que integrou Deep Purple, Trapeze e Black Country Communion, entre outros projetos, Glenn Hughes, 73, vem ao Brasil em novembro com sua turnê de despedida. O cantor e baixista inglês promete repertório com temas de todas as bandas em que tocou. Ele marcou shows em Porto Alegre (11/11), Belo Horizonte (13/11), Rio de Janeiro (14/11), São Paulo (16/11) e Curitiba (18/11).

PROGRAME-SE!

Pathy Dejesus, que também é DJ, toca na Map Music, quinta, em São Paulo, evento que integra a SIM SP Imagem: Patrícia Devoraes/Brazil News

Quinta

Map Music ( Ajuliacosta , Batekoo , KD SoundSystem , MU540 , PÖ e Pathy Dejesus ) - Cine Joia (São Paulo)

Music ( , , , , e ) - Cine Joia (São Paulo) Nina Maia - Sesc Pompeia (São Paulo)

Pompeia (São Paulo) Snailmate - Basement Cultural (Curitiba)

Sexta

Kim Hyun-joong - Studio Stage (São Paulo)

Cryptopsy e Atheist - Fabrique (São Paulo)

Belo - Espaço Unimed (São Paulo)

FBC - show dos 20 anos de carreira - Casa Natura Musical (São Paulo)

Roupa Nova - Clube Associação de Taubaté (Taubaté - SP)

Sorriso Maroto - Clube 9 de Julho (Indaiatuba - SP)

Snailmate - Don Pub (Blumenau - SC)

Biquini Cavadão - Zouk Lounge (Rio Verde - GO)

Mônica Salmaso - Vivo Rio (Rio de Janeiro)

Delacruz - show extra - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Sexta e sábado

Ratos de Porão - Sesc Avenida Paulista (São Paulo)

Avenida Paulista (São Paulo) Metá Metá - Sesc Bom Retiro (São Paulo)

Sábado

Criolo, Rael e Mano Brown - Espaço Unimed (São Paulo)

Skarnaval (Sapo Banjo, Abraskadabra e outros) - Hangar 110 (São Paulo)

Cida Moreira e Rodrigo Vellozo - Sesc Santo Amaro (São Paulo)

Budah - Sesc Belenzinho (São Paulo)

Patricia Marx - Blue Note SP (São Paulo)

Lauana Prado, Ferrugem e MC Daniel - Brahma Valley (Valinhos - SP)

Roupa Nova - Parque da Uva (Jundiaí - SP)

Sorriso Maroto - Engenho Central (Piracicaba - SP)

The Cult e Baroness - Vivo Rio (Rio de Janeiro)

Snailmate - Meteoro Studio (Criciúma - SC)

Jorge Ben Jor - P12 (Florianópolis)

Domingo

Dinho Almeida, do Boogarins, durante o Coachella; no domingo, banda toca no Festival Cecília Viva, em São Paulo Imagem: Scott Dudelson/Getty Images

The Cult e Baroness - Vibra (São Paulo)

Black Alien - show extra na casa celebra 20 anos do álbum Babylon by Bus - Audio (São Paulo)

Mônica Salmaso e Nelson Ayres - Theatro São Pedro (São Paulo)

Festival Cecília Viva 2025 (Rakta, Boogarins , Kiko Dinucci, Test e outros) - Cine Joia (São Paulo)

, Kiko Dinucci, Test e outros) - Cine Joia (São Paulo) MC Luanna - Sesc Bom Retiro (São Paulo)

Perla - Sesc Guarulhos (Guarulhos - SP)

Snailmate - Haoma (Florianópolis)

Terça

The Cult e Baroness - Live (Curitiba)

Pedro Luís, com participação de Chico Chico - Teatro Ipanema (Rio de Janeiro)

Quarta