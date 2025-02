Após beijar outro homem, Violeta não esquece Osmar em 'Volta por Cima'

Nos próximos capítulos da novela "Volta por Cima" (Globo), Violeta (Isabel Teixeira) não esquecerá Osmar (Milham Cortaz), mesmo após beijar Marco (Guilherme Weber).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

O irmão de Gerson Barros (Enrique Diaz) vai até a casa da contraventora propor uma aliança. "Eu quero que você faça parte da minha família. Eu sinto algo forte por você, Violeta. E você é esperta, já percebeu isso", diz ele.

Marco pede para Violeta esquecer Osmar. "Esquece o Osmar. Aproveita que esse cara saiu de casa e fica comigo. A gente pode juntar forças, as nossas vidas, os nossos territórios e as bocas...", fala.

Os dois se beijam. "A minha história com o Osmar é muito forte, Marco. É mais forte do que eu mesma. E se não fosse esse amor que eu sinto por ele... Eu, com certeza, me permitiria uma história com você. Entende o meu ponto?", questiona a vilã após o beijo. "Entendo... Tomara que esse cara te faça feliz, como eu faria", responde o filho de Rodolfo (José de Abreu).

Marco (Guilherme Weber) e Violeta (Isabel Teixeira) se beijam em 'Volta por Cima' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.