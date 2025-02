'A gente não está dando entretenimento', conclui Gracyanne sobre BBB 25

Gracyanne Barbosa opinou sobre o elenco do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A influenciadora fitness conversava com Daniele Hypólito e Vitória Strada sobre as próximas compras de comida. Elas cogitaram dificuldades para a aquisição de alimentos, e Gracyanne apontou que os participantes poderiam ter mais regalias se rendessem mais pautas para o programa.

Daniele: "A gente tem que focar na proteína. Vai sobrar arroz, então a gente não precisa comprar sete. Mas a gente tem que ver que, com esse negócio da gente ter ido para o Tá Com Nada, se eles vão colocar o valor [dos alimentos] lá em cima...".

Gracyanne: "Não vão, gente! Eles também não querem matar a gente. Eles querem que a gente dê entretenimento. Se a gente der entretenimento, eu tenho certeza que a gente vai ter direito a mais comida. O problema é que a gente não está dando entretenimento o suficiente. A gente fica 'ai, não vou falar', 'não vou me indispor', 'ai, como é que eu vou ser visto lá fora?'. F*da-se!".

