'29 horas acordado': Leo Bittencourt conta bastidores de 'Mania de Você'

Leo Bittencourt, 30, entrou por volta do capítulo 80 da novela "Mania de Você" (Globo) para viver Rodhes, um bom moço e grande amigo de Viola (Gabz). Em entrevista exclusiva a Splash, o ator revela detalhes de sua chegada na trama e dos bastidores da novela de João Emanuel Carneiro.

O ritmo intenso de 'Mania de Você'

Leonardo estava no meio da gravação do filme "Netlovers", em São Paulo, quando foi chamado pela produtora de elenco para "Mania de Você". Mesmo com a correria ao emendar dois projetos, o ator afirma que não poderia negar o convite para sua primeira novela das nove.

O grande desafio é construir essa persona em um ambiente onde toda a história já está desenvolvida, as pessoas já estavam há alguns bons meses trabalhando e entender quem é você no meio dessa história toda. É inédito para mim.

Leo Bittencourt

Agora, com Rodhes há mais dois meses na trama, a construção do personagem continua ativa para o ator. "Não foi fácil de forma alguma. Na verdade, essa adaptação é constante. Mesmo agora, já com dois meses fazendo a novela, eu sinto que estou descobrindo o personagem e desenvolvendo ele".

Na história, Rodhes teve um breve romance com Luma (Agatha Moreira), antes da personagem se casar com Mavi (Chay Suede). Depois disso, ele se vê cada dia mais envolvido no plano de vingança de Viola.

"Viola está, nesse momento, querendo vingança, com sangue nos olhos, e o irmão dela, de criação, mesmo que não seja irmão de sangue, eles foram criados juntos, então ele obviamente não vai diminuir, não vai invalidar esses sentimentos, mas a estrutura do personagem é muito pautada na justiça, e acho que vai esbarrar em alguns valores dele, e ele vai ter esse conflito entre ajudar a família e ser justo".

Viola (Gabz) e Rodhes (Leo Bittencourt) em 'Mania de Você' Imagem: Léo Rosário/Globo

Quando Leo foi escalado para "Mania de Você", existia uma grande torcida nas redes sociais para Rodhes se envolver romanticamente com Viola. Porém, com a correria das gravações entre o filme e a novela, o ator não tem conseguido acompanhar essa repercussão na internet.

Fiquei mais de 29 horas acordado. Eu não tive nem muito tempo para conseguir acompanhar o que estava acontecendo, eu realmente precisava construir um personagem com o pouco que eu tinha. Não acompanhei o feedback do público. Fico muito feliz, inclusive, pelas coisas que eu venho vendo nos últimos dias, o carinho com o personagem, que, independentemente se vai ficar com a Luma, se vai ter um outro destino, as pessoas gostam e torcem para que o Rodhes seja feliz.

Leo Bittencourt

Apesar do ritmo intenso, o ator garante que não existe clima pesado nos bastidores da novela de João Emanuel Carneiro. "Acho que a tensão faz parte do processo do ator. A tensão é sobre o estado de prontidão. Você vê uma virada e pensa: 'caramba, será que eu sou capaz? Será que vai para esse lugar? Como é que vai ser?' E, no fim, tudo dá certo. Então, acho que a tensão vai mais para esse lugar. Não é esse lugar pesado de tensão que as pessoas imaginam".

Representatividade manauara

Nascido na capital do Amazonas, Leo gostaria de ver o Norte do Brasil representado de forma mais forte no audiovisual. "Sinto falta dessas histórias do Norte na TV [...] Manaus, Belém, Rio Branco, Roraima, toda a região Norte, ela é muito rica em cultura. Adoraria ver isso na tela e, mais do que isso, fazer parte. Seria um grande sonho".

Bittencourt nunca representou um personagem de Manaus na televisão. "Acho que é uma crise de identidade do audiovisual brasileiro. As produções estão muito preocupadas e pautadas pelo dinheiro, pelo investimento, as coisas que eles acreditam que vão dar lucro. É um momento de economia complicado, não dá para sair arriscando também com qualquer coisa, mas ao mesmo tempo você está mais repetindo fórmulas do que criando produtos".

A gente ficar se espelhando muito nas coisas que foram sucesso em Hollywood tira um pouco da nossa identidade. E a gente tem material suficiente aqui para criar coisas nossas, inéditas.

Leo Bittencourt

Com Adanilo na novela "Volta por Cima" e Isabelle Nogueira no BBB 24, Leo se diz feliz com representatividade do Norte na TV brasileira. "A gente se encontra nas jornadas, cada um dentro do seu objetivo, mas entendemos a trajetória e o quão difícil é vencer essa barreira da geografia. Então, poder representar essas pessoas do Norte, contar histórias, gente que lá de Manaus possam olhar e dizer: 'que legal, tem gente como eu ali'".