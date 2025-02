Conhece todos? Veja os 10 vídeos mais vistos da história do Youtube

Fundado em 14 de fevereiro de 2005, o Youtube comemora 20 anos em 2025 tendo mudado a maneira com que se consome conteúdo audiovisual. Relembre os 10 vídeos que até hoje são os mais assistidos da história da plataforma:

10º: "Gangnam Style": 5,47 bilhões de visualizações

Um dos primeiros hits do K-pop a explodir em escala global, a faixa do rapper sul-coreano Psy foi lançada no Youtube em julho de 2012 e se tornou a mais ouvida em mais de 30 países. Cinco meses depois, em dezembro daquele ano, o vídeo foi o primeiro na história da plataforma a atingir um bilhão de visualizações. Até hoje, é um dos 10 mais vistos no site.

9º: "Uptown Funk": 5,48 bilhões de visualizações

Postado na plataforma em novembro de 2014, o clipe da parceria entre o produtor Mark Ronson e o cantor Bruno Mars também logo virou um enorme hit com sua pegada funk dos anos 80, liderando as paradas de sucesso em dezenas de países e rendendo à dupla uma indicação ao Grammy de 2016 como melhor gravação do ano. Mas seu sucesso não ficou estagnado no lançamento e, desde janeiro de 2023, ela aparece na nona posição.

8º: "A for Apple": 6,29 bilhões de visualizações

As canções infantis monopolizam esta lista e este é só o primeiro exemplo: esta faixa que ensina às crianças o alfabeto em inglês publicada no site em março de 2014 se mantém relevante deste então, como parte de uma série de cantigas populares compartilhadas pelo canal indiano ChuChuTV.

Ele oferece uma programação de animações 2D e 3D há 12 anos. Desde janeiro de 2025, o canal é o 15º com mais assinaturas do Youtube, com 95,1 milhões de espectadores fiéis.

7º: "Shape of You": 6,41 bilhões de visualizações

A música do cantor Ed Sheeran foi parar na plataforma em janeiro de 2017, o que a torna um dos vídeos mais recentes a ocupar o top 10 e, portanto, um dos sucessos mais significativos.

Um recorde em outras plataformas —já que foi a primeira faixa a alcançar 2 bilhões de streamings no Spotify em dezembro de 2018 e a mais ouvida do Apple Music com 930 milhões de repetições em maio de 2023— ela teve seu clipe indicado ao prêmio de Vídeo Britânico do Ano no prêmio Brit Awards de 2018.

6º: "See You Again": 6,57 bilhões de visualizações

A música de Wiz Khalifa com participação de Charlie Puth foi lançada no Youtube em abril de 2015 como parte da trilha sonora do filme "Velozes & Furiosos 7", e foi composta especialmente em homenagem ao falecido ator Paul Walker. Entre 10 de julho e 4 de agosto de 2017, este se tornou o vídeo mais assistido do Youtube.

5º: "Bath Song": 7 bilhões de visualizações

Outro sucesso infantil, esta cantiga que ensina e diverte as crianças na hora do banho foi parar no Youtube em maio de 2018 e se converteu em um dos êxitos do terceiro canal de maior público da plataforma, o americano Cocomelon, que acumula mais de 189 milhões de assinaturas com seus vídeos musicais e com animação 3D.

4º: "Johny Johny Yes Papa": 7,01 bilhões de visualizações

A animação infantil que conta a história de um bebê obcecado por açúcar foi disponibilizada no Youtube em outubro de 2016. A criação é do canal romeno LooLoo Kids, o 49º com mais assinaturas na plataforma: 59,8 milhões.

3º: "Wheels on the Bus": 7,14 bilhões de visualizações

Outro hit do Cocomelon, a popular canção infantil americana ganhou um vídeo próprio para acompanhá-la que já acumula mais de 18 milhões de curtidas nos últimos seis anos, desde subiu no site em maio de 2018.

2º: "Despacito": 8,65 bilhões de visualizações

O maior triunfo musical do Youtube até hoje é uma música latina: a faixa "Despacito" é uma colaboração do porto-riquenho Luis Fonsi em colaboração com seu conterrâneo, o rapper Daddy Yankee, que chegou ao site em janeiro de 2017. Além de ter dominado as paradas de pelo menos 47 países e recebido diversas indicações ao Grammy Latino, ela reinou como vídeo mais assistido do Youtube entre agosto de 2017 e novembro de 2020.

1º: "Baby Shark Dance": 15,62 bilhões de visualizações

A vencedora chegou à plataforma em junho de 2016 e acumula quase o dobro das visualizações da segunda colocada, tornando a vitória acachapante. Além disso, o vídeo mais assistido da história do Youtube nasceu também na terra do primeiro a atingir um bilhão de visualizações: a faixa infantil Baby Shark Dance é do canal sul-coreano Pinkfong, o 19º com mais assinaturas do site: 80,4 milhões.