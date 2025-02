XG no Brasil: veja sete curiosidades sobre grupo que promove o X-pop

Mais um show asiático foi confirmado no Brasil em 2025! O grupo XG vai apresentar a turnê "The First Howl - World Tour", dia 24 de abril em São Paulo. Para se preparar, Splash separou algumas curiosidades sobre o grupo formado por sete jovens, que debutou oficialmente em 2022.

Das sete integrantes, quatro fazem parte da rap line (Jurin, Harvey, Maya e Cocona) e as outras três integrantes formam a vocal line (Chisa, Hinata e Juria). Pouco antes de desembarcar no Brasil, no meio de abril, o grupo se apresentará no Coachella, um dos maiores festivais de música do mundo.

Veja sete fatos interessantes para conhecer o grupo antes do show no Brasil:

Não é um grupo coreano, apesar de promover na Coreia

Apesar de o grupo promover suas músicas em programas de TV sul-coreanos e ter sua base na Coreia das Sul, todas as integrantes são japonesas. Harvey é japonesa-australiana e Hinata japonesa-coreana.

O significado de XG

XG significa "Xtraordinary Girls", garotas extraordinárias, e o objetivo tanto do nome quanto do conceito trazido pela empresa delas, as XGALX, é de mulheres fortes, empoderadas e inspiradoras.

A mente por trás do grupo: Simon Jakops

A empresa do grupo, XGALX, foi criada pelo ex-idol e empresário japonês-coreano Simon Jakops. Ele fazia parte de um grupo criado em 2010 (DMTN) e com o hiato em 2013, resolveu investir na carreira de produtor. Em 2017 ele criou a XGALX, que é subsidiária da AVEX, uma gigante do entretenimento no Japão. Antes do debut, Hikaru, do grupo Kep1er, também era trainee da empresa.

Alphaz: lobas do pop asiático

Se aqui na América Latina, Shakira é a loba do pop, na Ásia o XG vem construindo a carreira em cima desse conceito, incluindo o nome do fandom: alphaz. O próprio nome da turnê, "Howl" (uivo), faz referência ao Universo de Lobas que o grupo criou e expande a cada comeback.

Makes e figurinos diferentes e maximalistas

Quem acompanha o grupo já está acostumado com visuais extravagantes, maquiagens artísticas, cabelos, perucas, carecas —Cocona raspou o cabelo no meio do MV de "Woke Up"— e uma série de figurinos diferentes e que compõem a estética criada pelo grupo, maximalista e bem japonesa.

X-Pop

Como o grupo é japonês, canta principalmente em inglês e promove na Coreia do Sul, é difícil saber onde encaixá-las. Parte do marketing do grupo é se considerar "X-Pop", uma nova categoria de pop, combinando o conceito alienígena com a música universal. No entanto, elas fazem parte, sim, da indústria do K-pop, principalmente por promoverem em programas semanais por lá.

Elas têm um documentário no Youtube chamado 'Xtra Xtra'

Uma ótima forma de conhecer melhor a trajetória das artistas, desde a criação do projeto até as personalidades das artistas, é com o documentário "Xtra Xtra", disponível no Youtube. São sete episódios, todos com cerca de uma hora e com legendas em português.

XG 1st WORLD TOUR "The first HOWL" em São Paulo

Data: 24 de abril de 2025 (quinta-feira)

Local: Tokio Marine Hall

Classificação: 16 anos --menores de 16 somente com responsáveis legais

Ingressos: Ticketmaster