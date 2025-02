Wagner Moura finge ser agente antidrogas e rouba traficantes em nova série

A Apple TV+ divulgou hoje o trailer de "Ladrões de Drogas", série estrelada por Wagner Moura e Brian Tyree Henry.

Na produção, dois amigos delinquentes se passam por agentes da DEA para roubar traficantes. A DEA é o órgão federal dos EUA para controle e repressão de narcóticos.

O tiro sai pela culatra quando eles atacam o cartel e acabam desmantelando uma grande rota de narcóticos. Perseguidos, Ray e Manny precisam se proteger e defender seus entes queridos.

Além de Moura ("Narcos") e Brian Tyree Henry ("Atlanta"), a produção conta com grande elenco. Marin Ireland ("The Umbrella Academy"), Kate Mulgrew ("Star Trek: Voyager"), Nesta Cooper ("See"), Amir Arison ("Lista Negra"), Dustin Nguyen ("Warrior") e o vencedor do Globo de Ouro Ving Rhames ("Missão: Impossível") também atuam na série, produzida por Peter Craig e Ridley Scott e baseada no livro de Dennis Tafoya.

Os dois primeiros episódios de "Ladrões de Drogas" serão lançados na AppleTV+ no dia 14 de março. Um novo episódio será lançado toda sexta-feira, até 25 de abril.