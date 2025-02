'Vale Tudo': Nachtergaele vive personagem que é 'retrato de um Brasil'

Matheus Nachtergaele será Audálio Candeias, mais conhecido como Poliana, no remake de "Vale Tudo" (Globo). Splash teve acesso à primeira foto do personagem com exclusividade.

O que vai acontecer

No remake de "Vale Tudo", Nachtergaele vive o personagem que foi do ator Pedro Paulo Rangel na versão de 1988. Irmão de Aldeíde (Karine Teles), ele leva o apelido de Poliana justamente por ser um otimista incorrigível.

Solteiro, mora com a irmã em Vila Isabel, na zona norte do Rio, onde também tem um bar. É amigo de todo mundo e torna-se fiel escudeiro de Raquel (Taís Araújo), a protagonista da trama, quando ela chega no Rio de Janeiro após ter levado um golpe da própria filha.

Assim como aconteceu na primeira versão, Polliana será um personagem que se preocupará com os outros. "O Poliana é o retrato de um Brasil amistoso, colaborativo, onde as pessoas se preocupam umas com as outras. É o melhor amigo da Raquel. Um cara que tem muita empatia e se preocupa de verdade com o próximo", afirma Nachtergaele.

Com previsão de estreia em março, 'Vale Tudo' é uma novela escrita por Manuela Dias, com colaboração de Aline Maia, Claudia Gomes, Márcio Haiduck, Pedro Barros e Sérgio Marques, baseada na obra de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A direção artística é de Paulo Silvestrini, direção geral de Cristiano Marques, direção de Augusto Lana, Fábio Rodrigo, Isabella Teixeira, Matheus Senra e Thomaz Cividanes.