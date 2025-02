Vai ter virada? Web reage a mudança inesperada na enquete UOL do BBB 25

O Big Brother Brasil 25 se despede de mais um participante nesta terça-feira (18). Aline, Guilherme e Mateus estão na disputa pela preferência do público para continuar na busca pelo prêmio do reality show da TV Globo.

O que diz a enquete UOL

Segundo a enquete do UOL, houve uma reviravolta nas últimas horas. Agora, a disputa para definir quem permanece no jogo está concentrada entre Mateus e Guilherme.

Na parcial atualizada às 18h35 de hoje (18), Mateus segue como o participante menos favorito para permanecer na casa. Ele acumula 47,84% dos votos.

No entanto, a situação de Guilherme mudou significativamente. No decorrer da segunda-feira (17), ele estava em terceiro lugar nas parciais da enquete UOL, mas agora ocupa o segundo lugar, com 27,68% dos votos.

Aline fecha a votação em terceiro lugar, com apenas 24,48%. No momento, ela parece estar distante da eliminação.

Um dos participantes será eliminado do reality show nesta terça-feira (18), com o anúncio ao vivo durante a transmissão do BBB 25 na TV Globo. Vote abaixo!

Veja algumas reações:

Gente bora na uol mudar aquela enquete. Vota la tambem so pro povo ver q nós também quer ela fora#ForaAline -- Micaela Santos (@MSantos111292) February 18, 2025