Uma nova mulher, Fátima desenterra personagem da 1ª fase de 'Mania de Você'

No capítulo desta terça-feira (18) de "Mania de Você" (Globo), Fátima (Mariana Santos) orienta Berta (Eliane Giardini) a não expulsar Ísis (Mariana Ximenes) de casa nesse momento.

Ela aconselha a chefe a aguardar até que elas descubram quem é o verdadeiro pai de Tomás. Nessa empreitada, Fátima ajudará a ricaça a saber que Guga (Allan Souza Lima), o assassino de seu filho, Henrique (Antônio Saboia), é o pai biológico do rapaz.

Guga (Allan Souza Lima), Ísis (Mariana Ximenes) e Henrique (Antonio Saboia) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Enquanto isso, Tomás aconselha Sirlei a procurar um trabalho honesto para reconquistar Berta.

Ainda no mesmo capítulo: Mércia relembra a Luma que ela é a chefe do Albacoa. Viola pede ao pessoal do abrigo um voto de confiança para Filipa. Viola e Rodhes levam Filipa até Mavi e Luma, e a portuguesa avisa ao empresário que vai à polícia se entregar.

Daniel se incomoda com as perguntas de Cristiano. Viola avisa a Rudá que encontrou Filipa. Viola implora para Rudá não fugir da prisão. Mavi pergunta a Mércia o que ela pretende fazer com o Albacoa.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.