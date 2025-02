Camilla aconselha gêmeo após gritos com Aline no BBB: 'Recua'

Na madrugada após o Sincerão desta segunda-feira (17), Thamiris e Camilla conversaram com João Gabriel e João Pedro sobre o momento tenso em que João Gabriel gritou com Aline durante o programa ao vivo. As irmãs aconselharam os gêmeos sobre determinados comportamentos dentro da casa mais vigiada do Brasil.

O que houve

Camilla resolveu aconselhar João Gabriel. "Recua. Você vai mostrar que respeita ela", disse a sister.

Thamiris avaliou o episódio, mas pontuou. "Pra mim não foi uma agressão à mulher, mas fica ligado, porque isso é uma pauta importante. E se ela tá falando que tá gritando com ela e tá afetando ela, é o momento de pausar e depois falar", disse.

Thamiris aproveitou a oportunidade para expressar sua torcida pelos Gêmeos. Ela afirmou que vê muita verdade neles e que acredita no potencial da dupla dentro do BBB 25 (Globo).

