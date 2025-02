Taylor Swift é nomeada artista global do ano da IFPI pela quinta vez

LONDRES (Reuters) - A Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI) nomeou Taylor Swift artista global do ano de 2024, marcando a quinta vez que ela conquista o prêmio.

O disco "The Tortured Poets Department" ficou no topo de quatro listas da organização, incluindo álbum global, álbum de vinil global, álbum de streaming global e vendas globais, disse a IFPI em um comunicado nesta terça-feira.

A obra liderou a tabela de vendas de 2024, com 5,6 milhões de unidades. O número contabiliza compras físicas e downloads de álbuns completos. "Romance: Untold", do grupo de k-pop ENHYPEN, ficou em segundo lugar, com 3,4 milhões de unidades vendidas.

A turnê "Eras Tour", a primeira a ultrapassar US$1 bilhão em receita, também aumentou o interesse em discos anteriores de Taylor Swift. Vários deles aparecem nas paradas de álbuns de vinil e de streaming de 2024, disse a IFPI.

"Esse foi um grande ano para Taylor e tem sido incrível ver até que ponto os fãs de todo o mundo estão se conectando com seu excelente catálogo de músicas", disse a executiva-chefe da IFPI, Victoria Oakley.

Swift foi nomeada artista global do ano da IFPI pela primeira vez em 2014, e conquistou o título novamente em 2019, 2022 e 2023. A norte-americana é a artista que mais conquistou o prêmio desde que ele foi introduzido há 12 anos.

Segundo a IFPI, o prêmio de artista global do ano leva em conta vendas mundiais de álbuns de um artista ou grupo para streaming, download e formatos físicos durante o ano e abrange todo o trabalho da carreira.

O rapper canadense Drake e o grupo de K-pop SEVENTEEN ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente, no ranking de artistas globais de 2024.

(Reportagem de Marie-Louise Gumuchian)