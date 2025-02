Sofrimento, caos e mistério: quem vai matar Rudá em 'Mania de Você'?

Rudá (Nicolas Prattes) não chegará ao fim de "Mania de Você" (Globo) vivo. Resta saber quem vai sujar as mãos com o sangue do mocinho.

O que vai acontecer

A morte de Rudá foi confirmada pelo jornal O Globo nesta segunda-feira (17). O desfecho trágico do rapaz foi algo muito pedido pelos telespectadores, rendendo até a criação de um abaixo-assinado para que ele ocorresse.

O mocinho sai da prisão e começa a ser perseguido incansavelmente por Mércia (Adriana Esteves) e Molina (Rodrigo Lombardi). Os dois "caçarão" o pescador e em uma oportunidade, o vilão consegue mirar sua arma para Rudá.

Contudo, Molina não mata Rudá nesse primeiro embate. O namorado de Viola (Gabz) consegue fugir, mas o pai biológico de Mavi (Chay Suede) não desistirá de sua missão.

Molina (Rodrigo Lombardi) deve ser o assassino de 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Ainda que o desfecho esteja guardado a sete chaves pela Globo, tudo indica que será Molina o assassino de Rudá. Como essa morte acontecerá de fato deve se manter em segredo até as últimas semanas de exibição da trama.

"Mania de Você" deve acabar no dia 28 de março. Com isso, sua sucessora, "Vale Tudo", estreia dia 31 do mesmo mês.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.