Mateus é o sétimo eliminado do BBB 25 com 65,3% dos votos

Mateus foi o sétimo eliminado do BBB 25 (Globo), no quinto Paredão. O arquiteto recebeu 65,3% dos votos, contra 24,63% de Aline e 10,07% de Guilherme.

Ao todo, o Paredão teve 12.731.866 votos.

Como foi o discurso de Tadeu

O apresentador iniciou: "O BBB das duplas promoveu uma sensação: quando a gente fala de quem sai, é inevitável falar de quem fica. São pessoas que a gente viu entrando juntos e conhecemos os laços. O laço que vem de fora é muito forte. E nesse Paredão, são laços criados pela vida."

Tadeu questionou. "Tem gente precisando perder a dupla pra encontrar o próprio caminho? Todo BBB os jogadores entram de mãos vazias e vão recebendo as cartas conforme o andamento do jogo. Aqui, cada um entrou com sua carta mais preciosa. Mas precisa continuar jogando, sem descuidar da carta do coração."

Como achar esse equilíbrio entre o novo e o eterno? É preciso ter certeza que nesse jogo tem que apostar. Tem que correr o risco. Não pode esperar passivamente. Tadeu Schmidt

O apresentador, então, decretou. "O jogo tem que estar lindo nas suas mãos para você garantir que não vai embora. Na rodada que termina hoje, sua última chance era escolher a carta certa. A jogada era mais óbvia e você não percebeu. Quem sai é você, Mateus."

Como foi a votação

Aline

Média: 24,63%

Voto Único: 24,92%

Voto Torcida: 24,33%

Guilherme

Média: 10,07%

Voto Único: 10,67%

Voto Torcida: 9,47%

Mateus

Média: 65,30%

Voto Único: 64,41%

Voto Torcida: 66,20%

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas