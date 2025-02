Saryne: Júri de ex-BBBs foi incoerente após Aline expor Gracyanne

Aline teve coragem de expor Gracyanne Barbosa na dinâmica do Sincerão, mas o júri de ex-BBBs foi incoerente, afirmou Bárbara Saryne em bate-papo com Chico Barney no Central Splash desta terça-feira (18).

A sister apontou a adversária como arregona e saboneteira. O júri definiu que Aline 'Pipocou'. Sendo assim, ela recebeu a consequência.



Para Bárbara, Arthur Aguiar, Babu Santana e Fernanda Bande não observaram apenas a argumentação de Aline, mas também teriam levado em consideração o que pensam sobre ela.

A Aline não só mandou bem como foi a craque do jogo para mim. Foi a pessoa que trouxe um assunto novo, que o público gostaria que fosse abordado. Foi a primeira pessoa a ter coragem de colocar a Gracyanne nessa posição, que foi completamente desconfortável para ela.

A gente sabe que a Gracyanne faz fofoquinhas sobre o Diego e se mostra amiga na frente dele. Arregona e saboneteira são palavras que caem bem, sim, com o que a Aline trouxe. Tá, poderia ter usado palavras mais fortes, poderia ter usado um 'falsa'? Sim, mas o arregona e saboneteira calharam ali, bateu, ela conseguiu explicar.

Talvez a explicação da Aline tenha sido cansativa, ela deu algumas voltas, mas aí é outra questão (...) Por isso que eu falo que eles foram incoerentes de não terem levado em consideração só as palavras. Então eles levaram em consideração o que eles pensam sobre a Aline, sobre o jogo ou o que ela deve falar.

Bárbara Saryne



Após a repercussão, Babu foi às redes sociais para explicar o posicionamento do júri em relação à fala de Aline sobre Gracyanne.

A gente achou que, com as palavras que ela escolheu, ela não soube argumentar. Ela trouxe um argumento sobre o Diego, sendo que ela tem tanto enredo nessa história, nessa edição. Tem toda a questão do romance dela com o Diogo, todo o embate com a Gracyanne, todo o embate com o João. Tinha tanta coisa para ela falar. Só o fato dela chamar a Gracyanne já foi um critério para a gente achar que ela pipocou.

Babu Santana, em vídeo nas redes sociais

Globo 'pipocou' em Sincerão com júri de ex-BBBs, diz Chico Barney

A Globo "pipocou" na dinâmica do Sincerão com júri de ex-BBBs, afirmou Chico Barney.



Muita gente reclamou da performance do júri composto por Arthur Aguiar, Babu Santana e Fernanda Bande. Havia uma expectativa clamorosa pela participação desses três ex-BBBs icônicos que, particularmente, talvez não tenham feito um grande trabalho ontem.

Chico Barney

Em seguida, o colunista do UOL e Bárbara Saryne usaram as plaquinhas do próprio Sincerão para opinar sobre a dinâmica. "Mandou bem" ou "pipocou"? E os dois optaram pela segunda opção.

Veja o comentário:

