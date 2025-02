Sarah Paulson, Ariana Grande e mais estrelas internacionais que viraram fãs de Fernanda Torres

Desde o começo de 2025, Fernanda Torres virou o assunto favorito não só dos brasileiros, mas também entre os astros internacionais. A protagonista de Ainda Estou Aqui ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama no dia 6 de janeiro e, desde então, não saiu mais dos holofotes.

As três indicações de Ainda Estou Aqui ao Oscar 2025, incluindo a de Melhor Atriz para Fernanda Torres, deixaram o nome dela ainda mais em evidência. Entrevistas na TV dos EUA, capas de revistas internacionais e encontros memoráveis em tapetes vermelhos viraram rotina.

Tilda Swinton, Demi Moore, Ariana Grande, Sarah Paulson e Jessica Chastain já demonstraram publicamente o encantamento com o talento e carisma da colega de profissão brasileira. Veja a seguir como as estrelas internacionais estão reagindo ao fenômeno Fernanda Torres.

Tilda Swinton

A reação espontânea e empolgada de Tilda Swinton com a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, com quem ela concorria diretamente, viralizou nas redes sociais no Brasil. A repercussão foi tanta que chegou aos ouvidos de Tilda por meio de seu marido, o artista visual Sandro Kopp, já que a atriz não tem redes sociais. "Muito merecido, aliás, esse filme é uma obra de arte e Fernanda está sublime", comentou Kopp. Vale lembrar que Fernanda Torres já disse uma vez que gostaria de viver na pele de Tilda por um dia.

Demi Moore

Ainda na noite do Globo de Ouro, Demi Moore conversou com Fernanda Torres nos bastidores e pediu o telefone da atriz, já que ambas saíram premiadas da cerimônia como Melhor Atriz em Filme de Drama e Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical. No registro, filmado por Selton Mello, elas trocaram elogios. Dias depois, ambas foram anunciadas como indicadas ao Oscar na mesma categoria (Melhor Atriz), mas o clima de disputa está o mais amistoso possível. No último domingo, 16, a brasileira e a americana posaram abraçadas no tapete vermelho do Bafta.

Ariana Grande

O primeiro encontro de Ariana Grande, estrela de Wicked, e Fernanda Torres aconteceu no Festival de Santa Barbara, na Califórnia. Enquanto posava para fotos, Ariana percebeu a presença da brasileira ao seu lado e foi cumprimentá-la. A atriz, sempre bem-humorada, sacudiu os cabelos, em uma referência ao gesto de Glinda no filme. "Você é brilhante, eu te amo muito. É uma honra! Não acredito que você fez o Toss Toss comigo", disse Ariana. A atriz retribuiu o carinho e elogiou a cantora: "Você é maravilhosa. Eu amei Wicked! Que honra". No dia seguinte, o registro com Fernanda Torres foi parar no feed do Instagram de Ariana Grande, que é seguida por 376 milhões de pessoas na rede social.

Sarah Paulson

Vencedora do Emmy por American Crime Story e conhecida por seus diversos trabalhos de sucesso na TV e no cinema, Sarah Paulson (American Horror Story, Ratched, 12 Anos de Escravidão) está totalmente obcecada por Fernanda Torres e não esconde isso. A atriz americana comentou "eu te venero" em um dos posts da brasileira no Instagram e está constantemente postando ou repostando conteúdos sobre Fernanda Torres nos próprios Stories da rede social. Ela compartilhou, por exemplo, o post do The New York Times sobre a indicação da brasileira ao Oscar com emojis de corações e mãos para cima. Recentemente, Paulson apenas repostou uma foto da brasileira com um look grifado, provando que virou mesmo fã de carteirinha.

Jessica Chastain

Vencedora do Oscar em 2022 por Os Olhos de Tammy Faye, Jessica Chastain expressou o desejo de ser amiga de Fernanda Torres ao entrevistar a brasileira para a Interview Magazine. "Quero te enviar meu número de telefone, porque adoraria sentar com você quando não estivermos sendo gravadas [...] Eu acho você tão excepcional e inspiradora [...] eu quero ser sua amiga. Sua performance é inacreditável e estou tão feliz que você foi incluída neste grupo de pessoas que foi reconhecida", disse Jessica. A atriz ainda elogiou o trabalho de Fernanda Torres em Ainda Estou Aqui e disse que a brasileira trouxe camadas incríveis à Eunice Paiva.