Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 19/2 a 1º/3

Cida e Sidney flagram Madalena com Mathias. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Volta por Cima" (Globo) logo abaixo:

Quarta-feira, 19 de fevereiro

Madalena é reticente ao conversar com Silvia. Cacá consegue a atenção de Jão. Osmar exige que Marco se mantenha afastado de Violeta. Sebastian admira o comportamento de Joyce. Silvia convida Jão para jantar em sua casa. Cida mente para Jão sobre Madalena. Sidney grava um depoimento para o documentário do Dragão Suburbano. Osmar se encontra com Joyce. Tati sugere que Jin desfile pelo Dragão Suburbano, e Madalena o surpreende com uma proposta. Gigi destrata Belisa e Sebastian. Nando passa mal, e Rosana e Edson o levam para o hospital. Rafa encontra os anabolizantes de Miranda. Marco faz uma visita para Violeta. Cida e Sidney veem Madalena com Matias. Jão se espanta com a presença de Cacá na casa de Silvia.

Quinta-feira, 20 de fevereiro

Jão fica furioso com Cacá. Marco e Violeta ficam juntos. Miranda mente para explicar a origem dos anabolizantes para Rafa. Madalena e Matias encontram Cida e Sidney. Silvia se preocupa com sua relação com Jão. Doralice vai à casa de Tereza falar com Osmar. Edson, Rosana e Nando voltam do hospital. Sidney conta para Jão que viu Madalena com Matias. Violeta pensa em como contar para Cacá sobre o exame de DNA. Rafa conta para Silvia sobre os anabolizantes de Miranda. Jão questiona Madalena sobre Matias. Gerson repreende Marco por não ter contado sobre a separação de Violeta e Osmar. Violeta apresenta um novo contrato pré-nupcial a Osmar.

Sexta-feira, 21 de fevereiro

Osmar se acerta com Violeta. Marco inventa uma desculpa para Gerson. Jão afirma a Madalena que sente ciúmes dela com Matias. Gerson faz uma visita surpresa para Osmar e Violeta. Moreira consola Ana Lúcia. Osmar se anima ao saber que Jô o ajudou com o seu plano. Tati teme pela apresentação de Jin no programa de TV. Silvia tem uma conversa séria com Miranda. Edson vai à casa de Neuza falar com Cacá. Jão dá seu depoimento para o documentário do Dragão Suburbano. Sidney ouve Madalena declarar seu amor por Jão para Cida, e conta para o amigo. Um antigo jardineiro da casa de Gerson fala com Marco sobre sua mãe. Edson faz um convite para Cacá.

Sábado, 22 de fevereiro

Marco se emociona ao saber o nome de sua mãe. Jão se preocupa ao saber que Edson levou Cacá para sua casa. Violeta tenta falar com Cacá. Violeta vai à casa de Neuza atrás de Cacá. Jin confessa para Madalena que teme se encontrar com Hana. Chega o dia da apresentação de Jin no programa de TV. Gerson fica furioso ao flagrar Roxelle e Jô conversando. Cacá afirma para Jão que não deixou o emprego por culpa de Violeta. Marco fala o nome de sua mãe para Belisa, e ela tem uma lembrança sobre a mulher. A produção do programa leva Hana ao encontro de Jin. Osmar pensa em fazer uma revelação para Madalena. Edson e Jão chegam para falar com Violeta sobre Cacá.

Segunda-feira, 24 de fevereiro

Jão diz a Violeta que Cacá não voltará a trabalhar para ela. Hana surpreende Jin no palco diante de Tati. Belisa conta o que sabe sobre a mãe de Marco. Sebastian implica com Joyce. Gigi questiona Rodolfo sobre seus sentimentos por Belisa. Jin fala de Tati para Hana. Hana garante a Min-Ji que reconquistará Jin. Gerson questiona Gigi sobre Jô. Rodolfo exige que Marco desista de saber sobre Ruth. Jão vê Madalena e Matias juntos. Cacá recebe uma foto sua com Baixinho. Gerson manda Gigi em seu lugar a uma reunião da cúpula. Jão e Silvia ficam juntos. Violeta revela a Cacá que o filho que ela espera é seu neto.

Terça-feira, 25 de fevereiro

Cacá teme que Violeta conte a verdade para Jão. Madalena confessa que sofre com a ausência de Jão. Violeta exige que Cacá more em sua casa. Rodolfo se irrita ao saber que Gerson mandou Gigi para uma reunião da cúpula. Edson e Jão estranham quando Cacá informa que irá para a casa de Violeta. Jô se surpreende ao saber que Jão não é o pai do filho que Cacá espera. Belisa tenta convencer Rodolfo a contar para Marco sobre Ruth. Cacá não deixa Violeta falar para Ana Lúcia sobre a paternidade de seu bebê. Gigi usa Jô para fazer ciúmes em Bernardo. Rodolfo entrega uma pista para Marco sobre Ruth. Tati e Hana se encontram. Osmar pensa em contar para Madalena que Jão não é pai do filho que Cacá espera.

Quarta-feira, 26 de fevereiro

Violeta implora que Osmar não conte a verdade para Madalena. Tati expulsa Hana de sua casa. Gigi se oferece para ir com Marco ao local indicado por Rodolfo. Tati se aconselha com Madalena. Cacá revela a Chico a verdade sobre a paternidade de seu filho. Belisa sugere que Sebastian se declare para Joyce. Madalena combina com Jin a troca de fantasia do Dragão Suburbano. Madalena descobre que Cacá está morando na casa de Violeta. Rafa questiona Nando sobre os anabolizantes. Gerson se irrita com a decisão tomada por Gigi na reunião de cúpula. Marco vai a um antigo cassino perguntar sobre Ruth. Madalena encontra Chico e Cacá na casa de Violeta.

Quinta-feira, 27 de fevereiro

Madalena provoca Cacá. Marco encontra um antigo funcionário que fala sobre Ruth com ele. Jão comenta com Silvia que estranha a mudança de Cacá. Osmar mente para Madalena sobre Cacá estar morando em sua casa. Jin ouve Tati defendendo Osmar para Doralice e acaba brigando com ela. Nando não consegue contar para Jão sobre os anabolizantes. Violeta provoca Joyce, e Sebastian a defende. Silvia reclama da tradição do Dragão Suburbano, e todas as mulheres concordam. Jin empurra Osmar na piscina. Violeta culpa Madalena por todos os problemas de Osmar. Tati discute com Jin. Sebastian e Joyce se aproximam. Chico recebe uma ordem de Violeta.

Sexta-feira, 28 de fevereiro

Chico se preocupa com o pedido de Violeta. Tati reclama de Jin. Sebastian avisa a Joyce que irá viajar. Jin explica para Madalena a discussão que teve com Tati. Chico segue Madalena. Edson pede para conversar com Sidney, e Cida se preocupa. Belisa tenta conversar com Gigi. Sebastian se despede de Roxelle. Osmar sonda com Tati sobre a separação de Madalena e Jão. Marco descobre uma pista sobre sua mãe. Jão é rude ao falar com Matias. Jin pega sua fantasia de bate-bola. Violeta avisa a Aquiles para seguir Chico. Madalena experimenta a fantasia de bate-bola.

Sábado, 1º de março

Madalena agradece Jin pela ajuda com a fantasia. Gigi e Marco tentam convencer Edilene a falar o paradeiro de Ruth. Tati reclama de Jin para Osmar. Marco estranha a troca de olhares com Edilene. Osmar questiona Violeta sobre Aquiles estar próximo à casa de Doralice, e ela tenta desconversar. Edson repreende Sidney. Chico e Aquiles seguem Madalena e Jin. Chico aborda Madalena vestida de bate-bola. Violeta manda Aquiles assumir o lugar de Chico e executar sua ordem no lugar dele. Min-Ji e Hana se hospedam no hostel de Tereza e Jayme. Violeta marca seu casamento com Osmar para depois do Carnaval. O Dragão Suburbano se prepara para desfilar, e Chico e Aquiles observam a movimentação.