Repórter do SBT reclama do calor e brinca: 'Ficar pelada no meio da rua'

Gabriela Faria, repórter do SBT Brasília, viralizou nas redes sociais ao reclamar de forma franca do calor excessivo na capital do país.

O que aconteceu

Ela se mostrou revoltada ao discutir o assunto com o apresentador Daniel Adjuto, 35, e a repórter Victória Melo. "Meu filho, tem dicas [para lidar com as altas temperaturas]? Eu queria saber. É o quê? Não trabalha, fica em casa, finge demência? Como que o brasileiro dribla o calor?", disparou, com bom humor, no link ao vivo.

Gabriela deu a entender que andar nu pelas ruas seria uma das poucas opções para amenizar o 'drama' dos brasilienses. "Frio, tu bota um casaco, desliga o ar condicionado, o ventilador. Agora, calor, você faz o quê? Você tira a roupa, fica pelada no meio da rua?"

Adjuto se surpreendeu com a franqueza do comentário e censurou a repórter. "Gabriela!", espantou-se ele, antes de se dirigir a Victória. "O que você faz no calor? Porque a outra quer tirar a roupa já!", indagou ele. "Não estava imaginando esse calorão. Além de querer tirar a roupa - mas não vou fazer isso [risos], eu passo protetor solar. Prefiro frio sem chuva, é meu tempo ideal", respondeu a outra repórter.