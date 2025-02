Renata chora em desabafo com Eva: 'As pessoas sempre vão ver o pior'

Renata desabafou com Eva na tarde de terça-feira (18) no BBB 25 (Globo). A bailarina chorou ao falar sobre os conflitos que teve no Sincerão da última segunda-feira (17).

O que aconteceu

Renata desabafou. "A minha cabeça está cansada. Não sei se minha mãe está se orgulhando. Não sei se minha mãe deve estar achando legal esse bate boca, não sei se era isso que eu queria mostrar para as minhas alunas".

A bailarina disse saber que isso aconteceria no jogo, mas não consegue não se afetar. "É inevitável. A pessoa falando coisas que você não concorda. Sabia que ia lutar com unhas e dentes por tudo".

Fiquei pensando nisso ontem. Não interessa o que você faz, as pessoas sempre vão ver o pior. Se você tem uma intenção, não é vista. Se tem atitude de agradecimento, as pessoas veem isso como ser calculista. Renata

Renata foi um dos maiores alvos do último Sincerão, sendo apontada por Guilherme e Vitória.

