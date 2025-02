Quem é a ex-Chiquititas que passou dificuldades e negou publi de joguinho

Ex-atriz mirim de novelas do SBT, Raissa Chaddad, 22, desabafou sobre ter enfrentado dificuldades financeiras devido a uma "má administração" de suas finanças e carreira.

Quem é Raissa

Natural de Guarujá, no litoral de São Paulo, Raissa Chaddad começou a fazer sucesso aos 11 anos. Ela se destacou em novelas infantis do SBT e seu primeiro personagem de destaque foi Bia, no remake de "Chiquititas", entre 2013 e 2015.

Ainda no SBT, ela interpretou Carla Orsini Lamenza em "As Aventuras de Poliana" (2019-2020). No Grupo Silvio Santos, a artista também gravou o especial "Geração Chiquititas", lançado em 2024, e na websérie "A Fantástica Máquina de Sonhos" (2021).

Chaddad também esteve em produções para o streaming. Ela participou de "As Seguidoras", série disponível no catálogo do Paramount+ e esteve no elenco de "União Instável", filme da Netflix.

Atualmente, Raissa concilia as carreiras de atriz e influenciadora. Em seu perfil no Instagram, ela soma mais de 8,1 milhões de seguidores e usa a plataforma para divulgar seus trabalhos.

Entenda

Chaddad contou que "perdeu tudo" o que ela e sua família conseguiram juntar no auge de seu sucesso. "Foram muitos erros de contabilidade que prejudicaram a gente", declarou em entrevista à Marie Claire, sem expor maiores detalhes de quais erros foram esses, ou quem teria cometido as falhas de contabilidade de seus rendimentos.

Em meio à crise financeira, a atriz afirma ter recusado diversas propostas de publicidade para casas de apostas e jogos de azar. "Todos os dias, recebo emails desse tipo. Eu nunca aceitei publicidade de casas de apostas porque prezo pela minha índole e por se tratar da propagação de um vício. Não gostaria de ver outras pessoas perdendo dinheiro por minha causa".

Raissa ressaltou que superou a pior parte da crise e que aprendeu com o ocorrido. "Hoje, fico no pé de quem trabalha comigo sobre a administração, quais são as dívidas que preciso pagar e quanto tenho. Tenho uma visão diferente da que eu tinha quando eu era novinha e sinto que as coisas voltaram a fluir dessa forma".