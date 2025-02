No 'BBB 25', Vitória Strada e Aline são alvo dos brothers após o Sincerão

A madrugada desta terça-feira, 18, no BBB 25 foi de muita análise e críticas entre os confinados no reality show. Após a dinâmica do Sincerão, Aline e Vitória se tornaram o foco das conversas entre os brothers e tiveram seus comportamentos avaliados por aliados e rivais no jogo.

Veja o resumo da madrugada pós-Sincerão no BBB 25:

Sem gritar

Aline e João Gabriel continuaram discutindo depois do Sincerão e a sister pediu mais respeito ao brother.

Craque do jogo

Guilherme foi escolhido como Craque do Jogo por Fernanda Bande, Babu Santana e Arthur Aguiar. Eles foram os jurados da dinâmica.

Respeito

Thamiris aconselhou João Gabriel a não alterar o tom de voz em discussões com mulheres.

Promessas

Depois da dinâmica, Mateus contou o que faria se fosse chamado por Diogo no Sincerão.

Queridômetro

Tomando as dores do irmão, João Pedro contou que daria o "emoji de vômito" para Aline no Queridômetro, mas foi desencorajado por João Gabriel.

Oportunidade

Vinícius desabafou sobre a situação de Aline na casa. O baiano comentou que ficou triste em ver que a amiga pode estar perdendo uma oportunidade.

Quarto Nordeste

Thamiris voltou a criticar Vitória Strada e pediu à aliada para "parar de ser boba". Mais tarde, Vitória contou a situação para Diego, Mateus e Guilherme. Em conversa com Mateus na cozinha, Thamiris criticou a atriz novamente. Mais tarde, Camilla reforçou as críticas a Vitória.

DR de amigas

Aline e Renata alinharam as diferenças e conversaram sobre a última votação. A professora de dança expressou suas dúvidas em relação aos sentimentos de Aline. Aline ainda criticou a escolha de Renata em "jogar o voto fora" na formação do Paredão.

Incoerências

Em conversa com Thamiris, Camilla e Daniele, Gracyanne Barbosa criticou Aline e chamou a sister de incoerente. No Quarto Anos 50, Aline explicou porque chamou a musa fitness na dinâmica. Mais tarde, Gracyanne afirmou que sentiu pena da sister.

Mediador

Vinícius e João Gabriel conversaram após a briga que o goiano teve com Aline. O amigo da sister comentou que a situação com os gêmeos e Aline já havia se resolvido e foi resgatada na dinâmica.

Guilherme

No Quarto Fantástico, Renata criticou o posicionamento de Guilherme no Sincerão. Os gêmeos se uniram ao assunto e também opinaram sobre o pernambucano.

Muita emoção

Renata chorou e foi consolada por aliados do Quarto Fantástico.

Torcida

João Gabriel afirmou que está com ódio de Aline e expressou sua torcida pela eliminação da sister. Do outro lado, Eva e Diogo torceram pela saída de Mateus.

Mudo

Vinícius criticou o comportamento de Diogo em relação ao embate de Aline com os gêmeos.

Decepção

Na cozinha com João Pedro e Thamiris, Camilla avaliou o comportamento de Vitória no Sincerão. João Pedro analisou a amizade da atriz com Mateus.