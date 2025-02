Musk lança Grok 3, nova versão do seu chatbot: 'Mais inteligente da Terra'

O bilionário Elon Musk, proprietário do X e CEO da SpaceX e Tesla, lançou na manhã desta segunda-feira (17, madrugada de terça no Brasil) o Grok 3, nova versão do seu chatbot de inteligência artificial, para competir com o ChatGPT e o DeepSeek.

O que aconteceu

Apresentação da nova versão foi feita em uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Elon Musk e a equipe da xAI, empresa responsável pelo Grok, demonstraram as funcionalidades da IA durante o lançamento. O bilionário começou dizendo que a missão da xAI e do Grok é entender o universo. Ele afirmou que o Grok é a "IA que busca a verdade, mesmo que essa verdade, às vezes, não seja o que é politicamente correto" disse o bilionário, durante o lançamento.

Na semana passada, Musk havia definido o projeto como a "IA mais inteligente da Terra". Durante a transmissão do lançamento, ele destacou que o Grok 3 possui dez vezes mais recursos computacionais do que a versão anterior, que foi lançada em agosto do ano passado. Em dezembro, a empresa arrecadou US$ 6 bilhões (R$ 37 bilhões na cotação da época) para "acelerar seu desenvolvimento".

Uma das principais atualizações anunciadas foi um mecanismo de autocorreção para evitar as "alucinações" que afetam outros chatbots de IA. Esse tipo de erro faz as IAs processarem dados falsos ou enganosos como fatos. Para evitar isso, o Grok 3 irá refletir sobre essas informações que não são lógicas e remover os erros.

O Grok 3 tem capacidades de raciocínio muito poderosas, então nos testes que fizemos até agora, o Grok 3 está superando tudo o que foi lançado, pelo que temos conhecimento, então isso é um bom sinal. Elon Musk, em conferência em Dubai na semana passada

Grok foi criada para subverter o "politicamente correto" da concorrência, segundo Musk. Diferentemente dos concorrentes, ela gera imagens de celebridades e políticos, aparentemente sem restrições, segundo o TechRadar.

Na transmissão, a equipe da xAI mostrou testes de benchmark comparando o Grok 3 com os concorrentes. Os resultados apresentados foram promissores, indicando uma performance superior a chatbots como o ChatGPT, Gemini (do Google) e DeepSeek.

O novo modelo está disponível apenas para assinantes do X Premium. IA está sendo implementada aos poucos para os usuários.

A apresentação da terceira versão do Grok acontece um mês depois do lançamento da plataforma R1, do DeepSeek, que surpreendeu o setor. A empresa chinesa possui um chatbot de baixo custo e alta qualidade, afetando diretamente as ambições dos Estados Unidos de liderarem o desenvolvimento mundial da tecnologia.

O Grok também disputa espaço diretamente com o ChatGPT, da OpenAI. Musk, que é cofundador da empresa, tentou adquiri-la por US$ 97,4 bilhões (R$ 557,8 bilhões na cotação da época), oferta que foi recusada. "A OpenAI não está à venda, e o conselho rejeitou por unanimidade a última tentativa do senhor Musk de perturbar sua concorrência", disse Bret Taylor, presidente da OpenAI, no X.

Musk e o governo dos EUA

O lançamento também acontece no momento em que o bilionário Elon Musk está usando seus altos poderes concedidos pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Líder do DOGE (Departamento de Eficiência Governamental), Musk vem reestruturando e desmantelando agências federais com a justificativa de cortes de gastos.

Um possível conflito de interesses é questionado por algumas pessoas. Entre as agências que foram alvo de Musk, muitas delas supervisionam elementos do vasto império empresarial de Musk, que inclui a rede social X, a Tesla e a SpaceX.

(Com AFP)