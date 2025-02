Morre aos 91 anos Carlos Miranda, 'O Vigilante Rodoviário', sucesso na TV nos anos 1960 e 70

Morreu em São Paulo, aos 91 anos, o ator e policial Carlos Miranda, protagonista do seriado O Vigilante Rodoviário, lançado em 1961 pela TV Tupi e exibido também pela Globo em 1972. A notícia foi confirmada pela Polícia Militar de São Paulo.

"Com profunda tristeza, recebemos nesta manhã a notícia do falecimento do ten.-cel. PM Carlos Miranda, o eterno Vigilante Rodoviário. Símbolo de uma geração, ele foi o primeiro super-herói brasileiro de uma série de TV, deixando uma marca indelével em todos os que o acompanharam. Sua criatividade, competência e dedicação o transformaram em um ícone, que mais tarde se tornou um Policial Rodoviário", diz o comunicado. O sepultamento está marcado para hoje, 18, às 10h, no Mausoléu da Polícia Militar, no Cemitério do Araçá.

O SERIADO

Em 2016, com 82 anos, Carlos Miranda participou da Mostra de Cinema de Ouro Preto, na qual foi alvo de tietagem e pedidos de selfie.

O seriado foi criado e dirigido pelo cineasta Ary Fernandes (1931-2010). No programa, Carlos Miranda era o inspetor Carlos e fazia a vigilância das rodovias de São Paulo junto ao seu fiel companheiro, o cão Lobo. Após o enorme sucesso da série na TV, o ator prestou concurso e entrou para a Polícia Militar de São Paulo, atingindo a patente de tenente-coronel.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.