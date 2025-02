Miss parabeniza 74 anos de Amado Batista e se declara: 'Bom gosto de berço'

Calita Franciele, 23, desejou feliz aniversário para Amado Batista e afirmou ser fã desde criança. Cantor fez 74 anos nesta segunda-feira (17).

O que aconteceu

A Miss Universe Mato Grosso 2024 felicitou o cantor em publicação no Instagram em que aparece sentada no colo do artista: "Feliz aniversário a ele que trouxe a brisa mansa de um olhar sincero que chega quando a gente menos espera... Te amo, Amado Batista".

Jovem usou a música "Meu doce amor", de Amado Batista, como trilha sonora. Os dois estão noivos e devem se casar em março, segundo o Balanço Geral da Record de Goiás.

Ao som do hit "Secretária", Calita postou uma foto com uma faixa escrita "Amado Batista": "Fã? Haha imagina...".

Ela também rebateu os críticos do relacionamento com diferença de 51 anos: "Julguem a vontade, bom gosto vem de berço", indicando que é fã desde criança.