Mateus volta atrás e diz que Vitória não precisa mudar: 'Você é forte'

Mateus, 28, afirmou que Vitória, 28, deveria manter seu jeito no BBB 25 e condenou algumas atitudes de Camilla, 34, e Thamiris, 33, no BBB 25.

O que aconteceu

Enquanto aguardavam para fazer o Raio-X no início da tarde desta terça-feira (18), Mateus se deixou ao lado de Vitória, que declarou o desejo de passar o dia ao lado do emparedado. "Queria aproveitar e ficar pertinho de você hoje", pediu.

Ao concordar, o arquiteto aproveitou para esclarecer algumas coisas para a atriz. "Você é muito forte aqui também, você não precisa mudar, meus comentários nunca foram nesse sentido de que você vire outra pessoa".

Vitória afirmou que estava tudo bem, mas o brother seguiu se justificando. "[Os comentários] Sempre foram pensando em você dentro de jogo também, entendeu? Eu sei que você tem essas coisinhas e eu amo ver você nesse lugar mais aflorado. (...) As pessoas iriam adorar ver esse seu jeito mais divertido, engraçado, bagaceira, meio doidinho", aconselhou.

Abalada desde a discussão do último domingo (16), a artista afirmou que não sabia se conseguiria ser essa Vitória. "É porque depois de domingo, eu te vejo meio travada em algumas situações que eu também não concordo muito com a atitude delas de deixar só, você começar a falar e sair", analisou Mateus.

O brother seguiu criticando a forma como Camilla e Thamiris estavam agindo com Vitória. "São coisas que eu percebi e não acho isso certo também, você errou com elas, mas sempre acertou em outras questões também. Sempre foi um suporte emocional, suporte físico, sempre trocou muito com elas, então eu não queria que por causa de uma situação você fosse vista e crucificada por isso visto que elas são pessoas que a gente tem carinho".

