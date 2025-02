Maisa Silva defende uso de dublê para cena de afogamento em 'Garota do Momento'

A atriz Maisa Silva respondeu nesta segunda-feira, 17, uma crítica de um fã acerca do uso de dublê em uma cena da novela Garota do Momento. No X, a intérprete de Bia justificou o uso de outra profissional para. Na sequência, a personagem sofre um afogamento e é resgatada por Ronaldo, interpretado por João Vitor Silva.

"Não entendo por que em algumas cenas, aparentemente sem nenhuma dificuldade para gravar, a própria atriz não grava", questionou um usuário da rede social. "Entre o aparentemente e o que realmente é tem um abismo", rebateu Maisa. "O trabalho dos dublês é extremamente técnico."

"Às vezes temos dublê para correr, porque simplesmente não querem ‘desgastar’ o ator ou correr um risco dele cair e se lesionar, por exemplo", explicou a atriz. "Nesse caso, se eu insistisse, poderia ter feito o afogamento. Mas a Lais estava lá para isso e eu não sou muito amiga das ondas, então ela fez o seu trabalho e ficou perfeito!" Na cena, a dublê Lais Nascimento substituiu Maísa.

Em outro comentário, a atriz afirmou que os fãs mereciam a melhor cena de afogamento possível e que a dublê era quem alcançaria isso. Ela também concordou com outra fã, que argumentou que a utilização de um dublê acelerou o processo de gravação e evitou perda de tempo no set.