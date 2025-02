Saiba como foi a madrugada pós-Sincerão no BBB 25

A dinâmica do Sincerão desta segunda-feira (17) incendiou os ânimos na casa do BBB 25 (Globo), gerando discussões que atravessaram a madrugada desta terça-feira (18). O Splash reuniu os principais momentos do pós-dinâmica.

João Gabriel faz declaração polêmica

Após seu embate com Aline durante o programa ao vivo, João Gabriel manteve as críticas à policial. Na área externa, ao lado do irmão João Pedro, ele expressou sua insatisfação: "Ela não representa a mulher brasileira!", afirmou o brother.

Nunca gritou com mulher

Durante as conversas pós-Sincerão, Vinicius confrontou João Gabriel sobre seu comportamento ao elevar a voz para Aline. Quando alguém altera o tom de voz com a gente, eu, que sou alto e expansivo, acabo aumentando também", comentou Vinicius. "Ela só engrossou porque, na hora de rebater, você já estava aumentando o tom", explicou. João Gabriel acabou reconhecendo. "Eu me exaltei mesmo, porque ela falou um negócio que eu não tinha falado".

Gêmeos foram aconselhados

Preocupada com a repercussão do caso com Aline, Camilla decidiu conversar com os gêmeos. "Recua. Você vai mostrar que respeita ela", sugeriu a sister a João Gabriel. Thamiris também alertou. "Pra mim, não foi uma agressão à mulher, mas fica ligado. Isso é uma pauta importante. Se ela diz que está se sentindo afetada, é o momento de pausar e depois falar", frisou.

Troca de farpas entre Thamiris e Vitória continuou

Vitória Strada não escondeu sua irritação com o Sincerão e confrontou Thamiris no Quarto Nordeste. "Precisava me expor na frente de todo mundo?", questionou. Thamiris, por sua vez, rebateu: "Vitória, estamos ao vivo. As pessoas estão te assistindo agora". A atriz insistiu que a situação era diferente e Thamiris retrucou: "Para de se fazer, Vitória. Diferente o quê? Agora você acha que ninguém está vendo o que a gente faz?".

Gracyanne avaliou amizade de Aline e Vinicius

A musa fitness demonstrou decepção com a postura de Aline. "Em relação a eu com ela, de boassa. Eu gosto da Aline. Acho que uma pena, uma mulher tão foda que chegou aqui com um texto de ser empoderada tenha se perdido desse jeito. Mas respeito também. Nessa história toda, o que acho mais triste é a amizade dela e do Vini. Eu sou amiga até o fim", comentou.