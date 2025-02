João Gabriel se explica após discussão com Aline: 'Nunca gritei com mulher'

Após o intenso embate durante o Sincerão da noite de segunda-feira (17), João Gabriel e Vinicius tiveram uma conversa para refletir sobre o ocorrido. O bate-papo girou em torno do momento em que João Pedro gritou com Aline durante a dinâmica.

O que houve

Vinicius analisou a situação e comentou.

Quando alguém altera o tom de voz pra gente, eu, principalmente, que sou alto e expansivo, vou aumentar também. Ela não engrossou logo pra cima de você. Ela engrossou porque, na hora que rebatia, você começou a aumentar o tom de voz, e é na hora que você levanta e começa a falar. Ela ainda fica sentada. Quando você levanta e começa a levantar o tom de voz, Aline é brava... Ela tem o jeito dela. Quando você começa a aumentar o tom de voz para alguém que é explosiva, é lógico que ela vai explodir.

Vinicius

João Gabriel, por sua vez, tentou justificar sua reação. O gêmeo enfatizou que nunca gritou com uma mulher antes.

Eu me exaltei mesmo, porque ela falou um negócio que eu não tinha falado. Se põe no meu lugar! A pessoa fala um trem que você não fez, no ao vivo, na frente de todo mundo. [...] Na hora, não tem como a gente parar. Começou a sair lágrima no olho, enxuguei e nem esperei acabar o Sincerão e falei 'Aline, me desculpa pelo jeito que falei com você'. Não sei se ela entendeu que pedi desculpa por ter colocado alvo nela, mas pedi desculpas por ter gritado com ela, por ter me exaltado, porque nunca gritei com mulher na vida! Quem me conhece sabe!

João Gabriel

