Incêndio na Globo pode afetar BBB? Entenda distância que fogo está da casa

Um incêndio atingiu os Estúdios Globo, em Curicica, na zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (18). O local é conhecido por abrigar as cidades cenográficas da emissora, além da casa do Big Brother Brasil.

O incêndio pode afetar o BBB 25?

Ainda que esteja situado no mesmo complexo afetado pelo incêndio, o confinamento do reality show não corre perigo. Em nota enviada pela Globo, foi informado que o fogo atingiu a cidade cenográfica de "Dona de Mim", próxima novela das sete.

A casa do BBB 25 fica distante do local do incêndio. A informação foi confirmada pela comunicação da Globo à Splash.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 40 militares de sete unidades atuam na ocorrência. Os profissionais ainda contam com o apoio de 13 viaturas e drones com câmera térmica para conter o fogo.

A emissora ainda afirmou que não há feridos. Mesmo que a novela esteja prevista para estrear em abril deste ano, não haviam gravações no local no momento do incêndio.

