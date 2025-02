Hana Khalil relata ter sofrido importunação sexual: 'Precisei me proteger'

A influenciadora e ex-BBB Hana Khalil, 28, usou seu perfil do Instagram para relatar um crime de importunação sexual que sofreu em um restaurante do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Um dia após a morte de sua avó, Hana conta que foi até um restaurante com seu namorado para se distrair. Apesar de estar aérea por conta do luto, a influenciadora relata que logo percebeu a movimentação estranha de um homem que estava próximo de sua mesa.

Em um vídeo publicado no Instagram, Hana Khalil descreve que o criminoso mostrou o pênis enquanto a encarava. "A gente estava num clima leve, eu estava começando a relaxar. (...) Aí o meu olhar de relance, vê esse homem que devia ter uns cinquenta, sessenta anos, deduzi eu, ele estava afastando o short dele, me mostrando o pênis, de perna aberta e olhando para a minha cara. Toda mulher sabe qual é esse olhar, né? Um olhar que analisa o seu corpo e olha para o seu olho".

Mesmo que a situação estivesse lhe gerando ansiedade, a influenciadora conta que preferiu gravar o que estava vendo, para garantir que ninguém duvidasse de sua palavra. "Por eu também saber como as coisas funcionam e como a justiça é e como funciona a validação em torno de uma agressão como essa, acho que o pior de tudo é você acabar de ser agredida e você pensar, nossa, eu preciso provar isso, porque senão vão me desqualificar. Vão desqualificar o que eu estou falando".

Ao fingir que filmava a si mesma, Hana conseguiu registrar o criminoso no ato, que durou cerca de 20 minutos. A influenciadora ainda relata que o homem consumiu drogas dentro do estabelecimento, enquanto a importunava sexualmente. "Ele cheirou duas vezes um potinho", afirmou.

Assim que eu consegui filmar, o Dani [namorado de Hana] perguntou se estava tudo bem, ai eu comecei a gravar já falando com o cara. Nesse momento minha visão ficou turva, eu comecei a gritar com ele, levantei e já fui direto para os garçons (...), o cara fugiu, o garçom disse que o segurança tentou ir atrás dele... Eu fiz um boletim de ocorrência, fui na delegacia (...) graças a Deus eu tinha meu telefone na hora e eu pude filmar.

Hana ainda afirma que ficou completamente paralisada e recomenda que outras mulheres, caso passem por situações parecidas, façam questão de se protegerem. De acordo com a influenciadora, existem relatos de que esse mesmo homem costuma praticar importunação sexual em diferentes locais.

O silêncio já vem de brinde, porque a sociedade trata como se isso não existisse, as pessoas agem como se isso fosse uma grande viagem coletiva das mulheres. Você querer provar para si mesma formas de tentar se proteger, antes de abrir a boca, foi isso que eu senti. Eu tive que me proteger antes de pensar em qualquer coisa, antes de pensar em alguém me proteger.

Confira o relato completo: