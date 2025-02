Gracyanne conta história com Belo e sister reage no BBB: 'Destino'

Na área externa do BBB 25 (Globo), Gracyanne conversou com dona Delma sobre seu relacionamento com o ex-marido Belo.

O que aconteceu

A influenciadora contou que namorou com o cantor ainda na adolescência. "Eu conheci o Belo com dezesseis. A gente namorou quando eu tinha dezesseis anos. Eu era muito garota e ele estava voando já".

Os dois terminaram e se reencontraram anos depois. "Eu reencontrei ele dez anos depois. A gente começou a namorar e já foi morar junto e casou".

Delma brincou. "Era o destino. Depois de dez anos se reencontram, voltar e casar".

Gracyanne concordou. "Destino, mesmo. E eu falava: 'não vou casar'". (...) O casamento foi demais. Não tirei uma foto, só me diverti".

A influenciadora e Belo foram casados por 16 anos e se separaram em 2024. Belo atualmente namora a modelo Rayanne.

